Newswise — On Sunday, March 12, Daylight Savings Time begins and we’ll set our clocks ahead one hour. But what happens to our internal clocks? Are some people more sensitive to time changes? How does it affect the way we sleep? Is our mood really affected by time change?

Dr. Colleen Carney, CIHR-funded researcher, is available to answer these questions and share her expertise on mood and beliefs about sleep.

C’est l’heure… d’avancer l’heure, mais qu’en est-il de la santé?

Le dimanche 12 mars marque le début de l’heure avancée, c’est-à-dire que nous avancerons nos montres d’une heure. Or, quels sont les effets du changement d’heure sur notre horloge interne? Certaines personnes y sont-elles plus sensibles? Quelles sont les conséquences sur le sommeil?

Le Dr Marc Hébert, chercheur financé par les IRSC, est à votre disposition pour faire la lumière sur le trouble affectif saisonnier et ses causes, ainsi que les traitements potentiels de cette grave affection.

