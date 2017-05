Newswise — Reston, VA, May 1, 2017- Eating disorders and obesity share both clinical and conceptual overlap, and frequently are linked to the broader sociocultural discourse around weight and eating. Despite this, the fields of eating disorders and obesity still struggle to coordinate their efforts to address these harmful sociocultural influences, in particular as they relate to efforts that target the over-abundant and strategically crafted food environment created by for-profit industry. To address this, common goals and solutions are needed. The Plenary titled “Reframing Conflict as Collaboration: Bringing Together Food, Weight, and Eating Science” that will take place at 4.00pm on Friday the 9th of June 2017 at the International Conference on Eating Disorders (ICED) hosted by the Academy for Eating Disorders, in Prague, Czech Republic, will aim to start creating those solutions. The plenary will bring together experts from the areas of food, weight, and eating science to move towards successful change.

The plenary will open with a presentation by Professor Caroline Braet (University of Ghent, Belgium) that will provide a framework for understanding the role of the sociocultural context in the comorbidity of eating disorders and obesity. Following that, Professor G. Terence Wilson (Rutgers University, USA) will discuss leading treatment models of eating disorders, and the treatment implications of viewing eating disorders and obesity through the lens of an addiction model. Professor Ashley N. Gearhardt (University of Michigan, USA) will further describe how the characteristics of the current food environment have led to consideration of the usefulness of an addiction perspective in the conceptualization of eating pathology, as well as obesity. Finally, Professor Kelly D. Brownell (Duke University, USA) will conclude by highlighting the common pathways to eating disorders and obesity, and discussing how a strategic science model that aims to affect public policy could provide an avenue for collaborative solutions. “Policies that target the food environment are one of the foremost ways that the eating disorders and obesity communities can work together towards common goals,” Dr. S. Bryn Austin, Academy Fellow, said.

More information about the ICED 2017 program is accessible on the AED website (www.aedweb.org).

The Academy for Eating Disorders (AED) is an international professional association committed to the leadership in eating disorders research, education, treatment, and prevention.

La Conferencia Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria (ICED) Reunirá Comida, Peso y Ciencia de la Alimentación para Compartir Perspectivas Diversas y Objetivos Comunes.

Reston, VA, May 1, 2017

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la obesidad comparten tanto superposición clínica como conceptual, y frecuentemente están asociados al amplio discurso sociocultural acerca del peso y la alimentación. A pesar de esto, los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad aún batallan para coordinar sus esfuerzos para abordar estas influencias dañinas, en particular en lo que se refiere a los esfuerzos enfocados en el entorno alimentario sobre-abundante y estratégicamente planeado por la industria con fines de lucro. Para abordar esto, se necesitan objetivos y soluciones comunes. La Plenaria titulada “Reframing Conflict as Collaboration: Bringing Together Food, Weight, and Eating Science” que se llevará a cabo el Viernes 9 de Junio de 2017 a las 4.00 pm en la Conferencia Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria (ICED) organizado por la Academy for Eating Disorders, en Praga, República Checa, buscará empezar a crear estas soluciones. La plenaria reunirá expertos de las áreas de comida, peso y ciencia de la alimentación para movernos hacia un cambio exitoso. Esta plenaria será simultáneamente traducida al Español.

La plenaria abrirá con una presentación de la Profesora Caroline Braet (Universidad de Ghent, Bélgica) que nos dará un marco para el entendimiento del papel del contexto sociocultural en la comorbilidad de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Posteriormente, el Profesor G. Terence Wilson (Universidad de Rutgers, USA) discutirá los modelos de tratamiento líderes para los trastornos de la conducta alimentaria, y las implicaciones de tratamiento cuando se ven los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad desde el lente del modelo de adicciones. La Profesora Ashley N. Gearhardt (Universidad de Michigan, USA) posteriormente describirá cómo las características de los actuales ambientes de comida nos han llevado a la consideración de la utilidad de la perspectiva de adicción en la conceptualización de la patología alimentaria, así como la obesidad. Finalmente, el Profesor Kelly D. Brownell (Universidad de Duke, USA) concluirá resaltando los caminos comunes de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, y discutirá cómo un modelo estratégico científico que busca afectar la política pública puede darnos una vía de soluciones colaborativas. “Las políticas que se enfocan en el ambiente de comida son una de las principales maneras en que las comunidades de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad pueden trabajar juntos hacia un objetivo común”, dijo la Dra. S. Bryn Austin, Academy Fellow.

Más información acerca del programa del ICED 2017 está disponible en la página de internet de la AED (www.aedweb.org).

La Academy for Eating Disorders (AED) es una asociación profesional internacional comprometida al liderazgo en la investigación, educación, tratamiento y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria.

