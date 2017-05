FOR IMMEDIATE RELEASE:

AED Releases New Global Blueprint to Promote Healthcare Rights for Patients with Eating Disorders

Newswise — Reston, VA, May 29, 2017 – The Academy for Eating Disorders (AED) is proud to announce the release of the World Eating Disorders Healthcare Rights, an important document developed by the AED’s Patient/Carer Committee in an effort to promote excellence in eating disorders care by leveraging patient, carer, and professional partnerships. It offers a global blueprint to help guide patients, carers, and professionals by outlining seven rights for patients and families which highlight important facets of treatment including: the crucial role of carers as allies in the treatment process; the right of patients to receive evidence-based, culturally sensitive, and non-discriminatory treatment; and the right of patients to receive treatment from specialty-trained providers. In a recent Tweetchat hosted by AED, Judy Krasna, co-chair of the Patient/Carer Committee, highlighted the integral role of caregivers stating, “Carers are in the best position to provide 24/7 eating disorder care and support so there are no gaps in coverage.”

The timely release of the World Eating Disorders Healthcare Rights bill coincides with the upcoming second annual World Eating Disorders Action Day (WorldEDDay), taking place on June 2nd, 2017 (#WeDoActTogether). World Eating Disorders Action Day has been promoting each of the seven rights outlined in the Healthcare Rights bill through their social media outlets including their website, Twitter, and Facebook.

AED, through the publication of the World Eating Disorders Healthcare Rights partners with the World Eating Disorders Action Day around the mission to promote knowledge and understanding of eating disorders as serious, treatable illnesses and to mobilize carers, advocates, and professionals to promote the importance of evidence-based, comprehensive treatment.

The Academy for Eating Disorders (AED) is an international professional association committed to leadership in eating disorders research, education, treatment, and prevention. The goal of the AED is to provide global access to knowledge, research, and best treatment practice for eating disorders. For additional information, please contact Elissa Myers at (703) 626-9087 and visit the AED website at www.aedweb.org.

La AED Lanza un Nuevo Plan Global para Promover los Derechos de los Cuidados de la Salud para Pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria

Reston, VA, Mayo 29, 2017 – La Academy for Eating Disorders (AED) se enorgullece de anunciar el lanzamiento de Derechos Mundiales de Cuidados de la Salud de los Trastornos de la Conducta Alimentaria , (World Eating Disorder Healthcare Rights), un documento importante desarrollado por el Comité de Pacientes/Cuidadores de la AED en un esfuerzo por promover la excelencia en el cuidado de los trastornos de la conducta alimentaria a través de apalancarse de las colaboraciones entre paciente, cuidadores y profesionales. Este documento ofrece un plan global para ayudar a pacientes, cuidadores y profesionales, describiendo siete derechos de los pacientes y sus familias que destacan aspectos importantes del tratamiento, incluyendo: el papel crucial de los cuidadores como aliados en el proceso de tratamiento; el derecho de los pacientes a recibir un tratamiento basado en la evidencia, culturalmente sensible y no discriminatorio; y el derecho de los pacientes a recibir un tratamiento por profesionales especializados y capacitados. En un Tweetchat recientemente organizado por la AED, Judy Krasna, co-directora del Comité de Pacientes/Cuidadores, destacó el rol integral de los cuidadores al decir, “Los cuidadores están en la mejor posición para brindar un cuidado 24/7 a quien padece un trastorno de la conducta alimentaria y apoyar para que no existan brechas en la cobertura”.

El lanzamiento oportuno del proyecto de ley sobre los Derechos Mundiales de Cuidados de la Salud de los Trastornos de la Conducta Alimentaria coincide con el próximo y por segundo año consecutivo, Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria World Eating Disorders Action Day (WorldEDDay), que tendrá lugar el 2 de Junio de 2017 (#JuntosActuamos). El Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria ha estado promoviendo cada uno de los siete derechos descritos en el proyecto de ley de Derechos de Cuidados de la Salud a través de sus redes sociales incluyendo su sitio web, Twitter, y Facebook.

El documento de los Derechos Mundiales de Cuidados de la Salud de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y el Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria se han unido en torno a la misión de promover el conocimiento y la comprensión de los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedades serias y tratables y para movilizar a los cuidadores, defensores y profesionales para promover la importancia de un tratamiento integral, basado en la evidencia.

La Academy for Eating Disorders (AED) es una asociación profesional internacional comprometida con el liderazgo en la investigación, educación, tratamiento y prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. El objetivo de la AED es proveer un acceso global al conocimiento, investigación y mejores prácticas de tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Para información adicional, por favor contacte a Elissa Myers en el teléfono (703) 626-9087 y visite el sitio de la AED en www.aedweb.org.