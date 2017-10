Six world-class research teams to investigate overcoming therapeutic resistance in high fatality cancers

October 30, 2017

Newswise — The Canadian Institutes of Health Research (CIHR), the International Development Research Centre (IDRC), the Azrieli Foundation and the Israel Science Foundation (ISF) are pleased to announce the recipients of the Joint Canada-Israel Health Research Program’s 3rd call for proposals. These world-class research teams will direct their focus towards new frontiers in cancer research.

The six winning teams were selected from among 56 proposals and will receive funding totaling up to C$ 7 million over the next three years.

Two teams will develop strategies to improve the effectiveness of cancer immunotherapy against leukemia and lung cancer. Four other teams will use advanced genomics and protein engineering techniques to elucidate basic molecular mechanisms associated with tumor development, progression and resistance to therapy in pancreatic, breast, renal and hepatic cancer.

Research results are expected to enable breakthrough discoveries that can ultimately lead to new or improved therapies against high fatality cancers that affect millions of people.

The research teams will integrate researchers from India, China, Brazil, Argentina and Turkey to further the knowledge base and scientific capacity in low and middle income countries. As collaborators or trainees, these researchers will contribute to, and benefit from, their involvement in the program with the overall aim of strengthening research capacity in their countries, promoting research excellence, and building long-lasting international scientific relationships.

Of note, the program will support two more calls in 2017 and 2018:

4 th call– Neurobiology (to be launched in November 2017)

call– Neurobiology (to be launched in November 2017) 5th call– Metabolism (to be launched in November 2018)

Please consult the backgrounder for a list of the selected projects and more information on the program.

Six équipes de chercheurs de classe mondiale étudieront comment surmonter la résistance au traitement des cancers les plus mortels

30 octobre 2017

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), l’Azrieli Foundation et l’Israel Science Foundation (ISF) sont heureux de dévoiler l’identité des équipes gagnantes du troisième appel de propositions lancé dans le cadre du Programme de recherche en santé Canada-Israël. Ces équipes de classe mondiale se consacreront à l’exploration de nouveaux champs de recherche en cancérologie aux frontières de la connaissance.

Sélectionnées parmi 56 propositions, les six équipes lauréates recevront un financement totalisant 7 millions de dollars au cours des trois prochaines années.

Deux équipes élaboreront des stratégies visant à améliorer l’efficacité de l’immunothérapie du cancer dans les cas de leucémie et de cancer du poumon. Quatre autres équipes se serviront de techniques avancées en génomique et fabrication de protéines pour élucider les mécanismes moléculaires fondamentaux associés au développement et à la progression des tumeurs, ainsi qu’à leur résistance aux traitements dans les cas de cancer du pancréas, du sein, du rein et du foie.

Ces recherches devraient mener à des découvertes qui pourraient aboutir à la création ou à l’amélioration de thérapies contre des cancers à taux de mortalité élevé qui touchent des millions de personnes.

Les équipes incluront des chercheurs de l’Inde, de la Chine, du Brésil, de l’Argentine et de la Turquie qui pourront développer la base de connaissances et la capacité scientifique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En tant que collaborateurs ou stagiaires, ces chercheurs contribueront au Programme et en tireront des bénéfices. L’objectif général est de renforcer la capacité de recherche de leurs pays, de favoriser l’excellence en recherche et d’établir des relations scientifiques internationales durables.

Il est à noter que deux autres appels de propositions sont prévus dans le cadre de ce programme en 2017 et 2018 :

4 e appel – Neurobiologie (lancement en octobre 2017)

appel – Neurobiologie (lancement en octobre 2017) 5e appel – Métabolisme (lancement en octobre 2018)

Veuillez consulter le document d’information pour la liste des projets sélectionnés et d’autres détails sur le Programme.

