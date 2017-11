La Búsqueda de Nuevos Biomarcadores que Indiquen el Riesgo de una Enfermedad Cardiovascular Temprana Gana una Beca para el Diseño de un Estudio a Mayor Escala en Personas de Ascendencia Mexicana

Newswise — San Antonio, Texas (noviembre 15, 2017) – A los científicos del Texas Biomedical Research Institute (Instituto de Investigación Biomédica de Texas) les han otorgado una beca por parte del National Institutes of Health (NIH) (Institutos Nacionales de Salud) para llevar a cabo un estudio prometedor sobre las causas principales de enfermedades del corazón y los trastornos metabólicos. Los principales investigadores, el Dr. Raul A. Bastarrachea y el Dr. Jack W. Kent, Jr., ambos del Texas Biomedical Research Institute, han diseñado el Estudio de la Familia GEMM (Genética de las Enfermedades Metabólicas en México).

El estudio de la familia GEMM examina a voluntarios de 10 hospitales universitarios en México. Las muestras de sangre y de tejido recolectadas de los participantes son analizadas en el Texas Biomedical Research Institute en San Antonio, Texas.

Los adultos sanos proporcionan en ayuno muestras de sangre y músculo para biopsias. Posteriormente, se les da lo que llaman un desafío de la comida. Los voluntarios comen el 30 por ciento de lo que su cuerpo necesita diariamente para sus necesidades de energía individuales basados en su nivel de actividad y la Tasa Metabólica de Base (TMB).

Si su metabolismo funciona correctamente, esos alimentos – una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos, grasas y micronutrientes – deben ser metabolizados, oxidados o almacenados dentro de cinco horas. Al tomar otras muestras para biopsia del musculo y otras muestras de sangre en varios puntos durante las cinco horas después de la comida, los investigadores esperan averiguar por qué algunas personas sanas pueden tener una respuesta en detrimento a una comida que puede conllevar a enfermedades cardiovasculares con el tiempo.

"La idea detrás del Estudio de la Familia GEMM es identificar nuevos biomarcadores de respuestas metabólicas que podrían ser predictores de la enfermedad cardiovascular," explicó el Dr. Bastarrachea. Distinguir aquellos biomarcadores podría conducir a una diagnosis e intervención temprana basados en los resultados individuales.

Las enfermedades cardiacas son un gran problema de salud para los hispanoamericanos. Los altos índices de obesidad, diabetes y presión arterial alta ponen en gran riesgo de tener problemas cardiovasculares, tal y como como las embolias cerebrales y los ataques cardíacos. Los científicos prevén que los resultados del Estudio de la Familia GEMM tendrán implicaciones para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales), parte del NIH, ha otorgado a los investigadores de los Estudios de Familia GEMM $544.803 sobre el curso de dos años para estudiar los datos de 40 personas en México. Con esos datos preliminares, los científicos de Texas Biomed planean solicitar una beca mayor a NIH que financiaría el estudio de los datos recolectados de 400 individuos.

"Tomo esta beca como un voto fuerte de confianza," dijo el Dr. Kent. "A ellos (NIH) les gustó el diseño del estudio."

Texas Biomed tiene una larga historia de investigación sobre los contribuidores genéticos de las enfermedades cardiacas en estudios de familias, incluyendo la colaboración constante con el Estudio StrongHeart de los indígenas americanos.

Socios de investigación y financiamiento

El Estudio de Familia GEMM está siendo apoyado por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases del NIH bajo el Número de Concesión R56DK114703.

Este estudio consistirá en una investigación colaborativa por los científicos de TBRI y UT Health San Antonio. El análisis molecular de la expresión del gene será conducido por el laboratorio de la Dra. Shelley Cole y el centro de secuenciación genómica de TBRI. Otros perfiles moleculares se realizarán en el laboratorio de espectrometría de masa de UT Health bajo la supervisión de los Drs. Susan Weintraub y Xianlin Han.

Los lugares en donde los voluntarios están participando en el Estudio de la Familia GEMM en México son:

MONTERREY, Facultad de Enfermería, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Salud Pública y Nutrición (Faspyn), UANL, Hospital Metropolitano Monterrey (Dr. Esther Gallegos y Dr. Edna Nava)

MÈRIDA, Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Marista de Mérida (Dr. Hugo Laviada)

CUERNAVACA, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Dr. Jesús Santa-Olalla)

CHIHUAHUA, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Dr. Irene Leal)

Universidad Latina de América, MORELIA Michoacán (Dr. Juan Carlos Castillo y Dr. Areli Murillo)

GUADALAJARA, Instituto Superior Autónomo de Occidente, A.C., Universidad Católica (UNIVA), Hospital Salud de los Enfermos (Dr. Laura González)

VERACRUZ, Instituto de Investigaciones médico Biológicas, Universidad Veracruzana (Dr. José Maria Remes)

CIUDAD VICTORIA, Hospital Infantil de Tamaulipas SSA (Dr. Judith Cornejo)

SAN LUIS Potosí, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de SLP (Dr. Claudia Escudero)

México, Facultad de Ciencias de la Salud Universidad Anáhuac México Norte, CDMX (Dr. Ernesto Rodríguez)

