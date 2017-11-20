Mayo Clinic的研究显示新的口服血液稀释药物具有较低的肾脏风险

明尼苏达州罗彻斯特 -- Mayo Clinic研究人员的工作显示患者使用不同类型的血液稀释药物来预防中风与其肾功能衰退或衰竭风险增加之间的联系。他们在“美国心脏病学院学报”（Journal of the American College of Cardiology）上发表的这项研究是旨在确定非维生素K拮抗剂(non-vitamin K antagonist)口服抗凝剂与长期以来的标准药物华法林(warfarin)相比的安全性和有效性的一系列研究（series of studies）中的最新的一项。患有房颤（atrial fibrillation）-- 中风的危险因素 --的患者通常会服用这类药物。

在服用血液稀释剂的房颤患者中肾功能下降是很常见的。研究发现：在开始服用这些药物的两年内约有四分之一的患者肾功能明显降低，而七分之一的患者会有急性肾损伤。

该文第一作者，Mayo Clinic健康科学研究员Xiaoxi Yao么晓曦博士说：“服用口服抗凝药物的患者的肾功能下降是在以前的临床试验中被忽视的一个重要问题。 即使在Mayo Clinic，我们过去的工作也主要集中在中风或出血的风险。”

肾功能降低可能导致肾功能衰竭、透析、甚至有潜在的死亡风险。 根据上述发现，研究人员进一步研究以确定该风险是否会因所服药物种类的不同而有所不同。

该研究的资深作者，Mayo Clinic心脏病专家（Mayo Clinic cardiologist）Peter Noseworthy医学博士（Peter Noseworthy, M.D.,）说：“一般来说，服用血液稀释药物治疗的房颤患者的肾功能往往会随着时间的推移而下降。 但是，我们的研究结果表明，与华法林相比，非维生素K拮抗剂类的口服抗凝剂对肾的损伤相对较小。”

为了得出这些结论，研究人员研究了来自OptumLabs数据库的9769名不具名患者的记录。 这些患者患有房颤，并于2010年10月1日至2016年4月30日期间开始服用口服抗凝药物 -- 阿哌沙班(apixaban)，达比加群(dabigatran)，利伐沙班(rivaroxaban)或华法林(warfarin)。

研究小组观察了下列四个肾功能的指标：

肾小球滤过率(glomerular filtration rate)下降30％（或更多）（肾脏过滤废物的效率）

血清肌酐水平(serum creatinine level)加倍（正常情况下应该被肾脏过滤的废物）

急性肾损伤 （Acute kidney injury ）

肾功能衰竭

研究人员发现，在开始用药两年内发生上述四项事件之一的累积风险分别为24.4％，4％，14.8％和1.7％，证明这些患者中肾功能下降是常见的。

然而，研究人员进一步区分并分析了服用华法林的患者和服用非维生素K拮抗剂口服抗凝剂的患者。

Noseworthy医学博士说：“我们发现，非维生素K拮抗剂口服抗凝剂作为一类药物，对应相对较低的不良肾脏风险。”

么博士说，房颤患者本身已经会有肾脏疾病的高风险，这可能是因为许多此类患者都会有某些高危因素，如高龄，糖尿病和高血压等。 她同时指出，他们正在服用的许多药物也都依靠肾功能来清除体内残余的药物。

么博士还说，“对这些患者来说，选择一种能够尽量减少对肾脏影响的药物尤为重要。 由于非维生素K拮抗剂口服抗凝剂与华法林有不同的药物作用机制，研究人员推测非维生素K拮抗剂口服抗凝剂可能会有相对较轻的肾脏影响。而我们的研究是确认这一假设的最初几项研究之一。”

Noseworthy医学博士说，在决定使用某个药物时，患者及其医疗保健提供者需要讨论该药物的风险和益处。

研究人员鼓励医疗保健提供者监测服用抗凝剂的患者的肾功能，以便预防或减缓肾功能下降，并根据肾功能的变化来调整药物剂量。 Noseworthy医学博士还告诫说，在未咨询其医疗保健提供者之前，患者不要轻易停止或改变任何药物剂量。

该项研究是由Mayo Clinic Robert D. and Patricia E. Kern Center for the Science of Health Care Delivery支持的。 研究人员使用了OptumLabs数据库的资料，该数据库包括了来自美国各地的不同年龄和种族的超过1.6亿私人保险和联邦医疗保险的患者的不具名记录。 它是由Mayo Clinic和Optum于2013年共同创立的一个合作研究和创新中心OptumLabs所拥有的资源之一。这个独特而庞大的数据源包含了不具名的保险索赔，社会经济信息，电子健康记录和消费者行为数据等。 它使研究人员能够利用比以前更广泛的患者群进行调查研究，从而得出更为普遍和可靠的研究发现。

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