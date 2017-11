Overcoming Opioids: Researching Mental Health and Addiction

Newswise — With 2,816 apparent opioid-related deaths in Canada over the past year[1], we need to ask: What leads to addiction? How can we help those with substance misuse problems?

People with a mental illness are twice as likely to have a substance use problem compared to the general population. At least 20% of people with a mental illness have a co-occurring substance use problem.[2]

We invite you to speak with CIHR-funded researchers from the Canadian Research Initiative in Substance Misuse (CRISM):

Dr. Julie Bruneau is a leader in addiction medicine in Canada, affiliated with both CHUM and UdeM, and was central in the development of the Opiate Substitution treatment (OST) and Syringe Distribution Program networks in Quebec.

To book an interview, please contact:

David Coulombe

Media Relations

Canadian Institutes of Health Research

613-941-4563

mediarelations@cihr-irsc.gc.ca

At the Canadian Institutes of Health Research (CIHR), we know that research has the power to change lives. As Canada's health research investment agency, we collaborate with partners and researchers to support the discoveries and innovations that improve our health and strengthen our health care system. www.cihr-irsc.gc.ca

Ce document est également disponible en français.

[1]https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-abuse/prescription-drug-abuse/opioids/national-report-apparent-opioid-related-deaths.html

[2] Centre for Mental Health and Addiction

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Venir à bout des opioïdes: Recherche sur la santé mentale et les toxicomanies

Compte tenu des 2 816 décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada au cours de la dernière année[1], une question se pose : quelles sont les causes de la toxicomanie et comment peut-on aider les toxicomanes?

Les personnes atteintes d’une maladie mentale sont deux fois plus susceptibles d’avoir un problème de toxicomanie que la population générale. En outre, au moins 20 % des personnes atteintes d’une maladie mentale présentent un problème concomitant de toxicomanie.[2]

Nous vous invitons à discuter avec des chercheurs financés par les IRSC qui travaillent pour l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS) :

Affiliée au CHUM et à l’UdeM, la Dre Julie Bruneau est une sommité de la médecine des toxicomanies au Canada et a joué un rôle central dans la mise sur pied des programmes de traitement de substitution aux opiacés (TSO) et de distribution de seringues au Québec.

Pour fixer une entrevue, veuillez communiquer avec :

David Coulombe

Relations avec les médias

Instituts de recherche en santé du Canada

613-941-4563

relationsaveclesmedias@irsc-cihr.gc.ca

Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) savent que la recherche a le pouvoir de changer des vies. En tant qu’organisme fédéral chargé d’investir dans la recherche en santé, ils collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent la santé de la population et le système de soins du Canada. www.irsc-cihr.gc.ca

This document is also available in English.

[1]https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides.html

[2] Centre de toxicomanie et de santé mentale