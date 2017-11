The Risk Remains Real: HIV/AIDS / VIH/Sida : Le Risque Demeure Bien Réel

Newswise — In 2016, the number of people around the world living with HIV was 36.7 million and 1 million people died from AIDS-related deaths[1].

Groups at a higher risk of contracting HIV include people who have unprotected sex, Indigenous peoples, and injection drug users, still face a serious risk.

World AIDs Day December 1st: What research is being done to protect people against HIV/AIDS?

Dr. Marc Ouellette is the Scientific Director at the CIHR Institute of Infection and Immunity and is available to discuss the new research going on in the HIV/AIDS field

Dr. Stuart Skinner is a CIHR-funded researcher whose research focuses on on-reserve Aboriginal communities in Saskatchewan who have the highest rates of HIV infection in Canada.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2016, on recensait dans le monde 36,7 millions de personnes vivant avec le VIH et 1 million de décès attribuables au sida[1].

Le risque de contracter le VIH demeure élevé pour certains groupes, notamment les personnes qui ont des relations sexuelles non protégées, les Autochtones, et les utilisateurs de drogues injectables.

À l’occasion de la Journée mondiale du sida le 1er décembre, il y a lieu de se demander quelles sont les recherches menées pour protéger les personnes contre le VIH/sida.

