When Will the Violence End? / À quand la fin de la violence?

Newswise — Did you know that on any given night in Canada, almost 3,500 women and their 2,700 children sleep in shelters because they’re not safe at home?[1] Or that Indigenous women are killed at six times the rate of non-Indigenous women?[2]

December 6 marks the anniversary of the murders in 1989 of 14 young women at l'École Polytechnique de Montréal. They died because they were women. Now is the time to remember the victims and learn from researchers who are working to create safe spaces for women and girls.

This National Day of Remembrance and Action on Violence against Women in Canada, you can speak with:

Dr. Carrie Bourassa, the Scientific Director at the CIHR Institute of Aboriginal People’s Health who can speak about the impact of violence on Indigenous women and girls.

Saviez-vous que chaque nuit au Canada, près de 3500 femmes et leurs 2700 enfants doivent séjourner dans des refuges afin d’échapper à la violence[1]? Et que le taux d’homicides chez les femmes autochtones est six fois plus élevé que chez les femmes non autochtones[2]?

Le 6 décembre marque le triste anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes à l’École Polytechnique de Montréal, en 1989. Elles sont mortes parce qu’elles étaient des femmes. Nous devons conserver la mémoire des victimes et apprendre des chercheurs qui s’emploient à créer des endroits sûrs pour les femmes et les filles.

En cette Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes au Canada, vous êtes invités à vous adresser aux experts ci-dessous.

Le Dr Stéphane Guay, chercheur subventionné par les IRSC, est disposé à parler de l’équipe de recherche VISAGE, qui étudie la violence au travail selon le sexe et le genre.

