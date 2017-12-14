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2017年12月13日

Mayo Clinic研究显示：Emojis（表情符号）能帮助跟踪癌症患者的生活质量

亚特兰大 -- 提交给美国血液学会的Mayo Clinic的一项研究发现，使用Emojis（表情符号）而不是传统情绪量表有助于评估癌症患者的身体，情感和整体生活质量。 研究人员发现，病人喜欢使用iPhone（苹果手机）和Apple Watch （苹果手表），而这些技术有助于准确有效地收集研究数据。 这项使用苹果ResearchKit框架创建的研究显示，苹果手表能提供客观连续的病人活动数据，而这些数据与已建立的癌症患者报告的结果紧密相关。

该文主要作者Mayo Clinic的血液学家Carrie Thompson博士说：“癌症患者接受复杂的医疗护理，包括手术，放疗，化疗以及靶向药物，而这可能会导致一些身体，情绪，财务和精神方面的后果，从而对其生活质量以及独立进行某些活动的能力都会产生负面影响。这些生活质量因素在生存预测和确定最佳治疗方案方面都起着重要的作用。”

Thompson博士说：“测量患者的生活质量可能会是一个挑战，因为它通常需要患者填写冗长的纸上问卷调查，而这对于许多患者来说可能是一个很大的负担，并且患者的回答也可能并不准确。”

Thompson博士继续说道：“在我们的研究中，我们想确定可穿戴技术数据是否可以与传统的,经过验证的癌症患者报告的测量结果相关联。”

研究人员在Mayo Clinic招募了115名淋巴瘤和多发性骨髓瘤患者。这些患者拥有iPhone 5或更高版本的苹果手机, 而他们的预期寿命低于五年。 每位患者都获得了一个苹果手表，并在开始加入到研究时,下载了一个研究应用程序。 研究人员收集了包括有关身体机能，疲劳，睡眠，社交角色，功能和生活质量的问题的基线数据。

此外，研究人员还开发了两种电子表情符号量表来衡量生活质量。

Thompson博士说：“表情符号是一种非常普遍而受欢迎的交流形式，可以被许多具有不同背景的人群包括低健康素养人群所理解。已有几项研究试图通过分析脸书和推特上的社交媒体发布来预测个人的幸福感，但这些研究并没有专注于表情符号来作为一种让病人表达自己在某一天的感受的机制。 如果我们能够证明简单的表情符号是一种有效而可靠的患者健康测量方法，它可以改变现在的患者健康评估方式。”

在研究的第一周，患者平均每天佩戴苹果手表9.3小时，每天平均步数为3,760步，每天锻炼8.3分钟，每天静坐224.9分钟，每天消耗掉115.8千卡的热量。 研究人员观察到了标准的患者报告的测量结果与前述活动数据之间的显著关联。 最强的相关性存在于每天的步数与患者报告的测量结果信息系统的身体功能评分系统之间。 此外，研究人员还发现，患者的表情符号反应与标准的患者报告结果显著相关。

Thompson博士说：“虽然需要进一步的研究来验证可穿戴活动监测仪在癌症护理中使用的有效性，但我们相信这项技术有可能改善我们对病人的护理方式。 将来有可能通过可穿戴技术来监测患者症状并在与病人会面的间隔期与患者进行沟通。”

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