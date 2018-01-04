新闻发布

2018年1月3日

研究发现子宫切除与长期健康风险的增加有关联

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic的研究人员发现子宫切除（即使是保留了卵巢）与包括冠状动脉疾病的几种心血管疾病，以及肥胖等代谢疾病的风险显著增加有关联。 该研究结果发表在更年期杂志上（Menopause）。

该研究的作者，Mayo Clinic OB-GYN（妇产科医生）Shannon Laughlin-Tommaso, M.D.说：“这是迄今为止最好的数据来显示，即使两个卵巢均被保留，接受子宫切除的妇女也有长期疾病的风险。 虽然女性越来越意识到去除卵巢会造成健康风险，但这项研究表明，子宫切除本身就有风险，特别是对35岁以前接受子宫切除的妇女。”

本研究中的妇女是通过罗切斯特流行病学项目（Rochester Epidemiology Project）的数据被确认的，罗切斯特流行病学项目是一个医疗记录数据库，它包括明尼苏达州奥姆斯特德县所有医疗提供者的全部住院和门诊记录。

研究人员确认了1980年1月1日至2002年12月31日期间，共有2,094名奥姆斯特德县妇女因某些良性疾病而接受了子宫切除。这些妇女在接受子宫切除当天（指示日）至少18岁。 其中每名妇女被与在指示日居住在同一县的没有进行子宫切除或其它任何卵巢切除的同龄妇女进行匹配研究。这项研究确定了在术前的心血管和代谢状况，并在子宫切除手术后检查了新出现的疾病。

该研究显示，接受子宫切除而无卵巢切除的妇女的血脂异常风险增加14％，高血压风险增加13％，肥胖风险增加18％，冠状动脉疾病风险增加33％。 此外，35岁以下的女性患有充血性心力衰竭的风险增加了4.6倍，冠状动脉疾病的风险增加了2.5倍。

Dr. Laughlin-Tommaso说：“子宫切除术是第二种最常见的妇科手术，大部分手术的原因是某些良性疾病，因为大多数医生认为这种手术的长期风险极小。 然而根据这项研究的结果，我们鼓励人们考虑子宫切除的非手术替代疗法给于导致子宫切除的主要原因，如子宫肌瘤，子宫内膜异位症和脱垂等。。”

###

关于Mayo Clinic

Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。欲了解更多信息，请访问mayoclinic.org/about-mayo-clinic或 newsnetwork.mayoclinic.org。在微信上关注Mayo Clinic：

媒体联系：

Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，电子邮件：

newsbureau@mayo.edu