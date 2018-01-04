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2018年1月4日

新的指导方针：尝试通过锻炼来改善记忆和思维

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 对于轻度认知障碍（mild cognitive impairment）的患者，如果医生所开的药方是锻炼而不是药物治疗，请不要感到惊讶。 新的指导方针建议该病患者每周锻炼两次以改善记忆和思维。 该建议是在美国神经病学会医学杂志“神经病学”（Neurology）上发表的更新的轻度认知障碍指南的一部分。

该文第一作者，神经病学家， Mayo Clinic Alzheimer’s Disease Research Center 和 Mayo Clinic Study of Aging主任Ronald Petersen, M.D., Ph.D.说：“定期的体育锻炼早已被证明对心脏健康有益，现在我们认为锻炼也可以帮助改善轻度认知障碍患者的记忆力。凡是对心脏有益的也会对大脑有好处。”

轻度认知障碍是正常老化的预期认知下降与更严重认知下降如痴呆之间的中间阶段。 其症状包括与正常的年龄相关的认知下降相比在记忆，语言，思维和判断上的更严重的变化。

一般来说，这些变化并未严重到影响日常生活和一般活动。但轻度认知障碍可能会增加后续发展到阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease）导致的痴呆（dementia）或其他神经系统疾病的风险。然而，一些患有轻度认知障碍的人的情况并不会变差，而有些人还会最终好起来。

该学会指南的作者在查阅了所有可用的研究后制定了轻度认知障碍的最新建议。 为期6个月的研究显示，作为整体治疗方案的一部分，每周两次的锻炼可以帮助轻度认知障碍患者。

Dr. Petersen鼓励人们做有氧运动：每周150分钟的快走，慢跑或其它患者喜欢的运动 --每周运动5次，每次30分钟，或者每周3次，每次50分钟，运动的程度应该足以让患者出一些汗，但不需要剧烈到不能与人交谈的程度。他说：“运动可能会减慢你从轻度认知障碍发展为痴呆的速度。”

另一个指南更新提到临床医生可以推荐轻度认知障碍患者进行认知训练。 认知训练使用重复的记忆和推理练习，这些练习可以是计算机辅助的，也可以是个人或小组进行的。 有些证据表明认知训练可以改善认知功能的测量数据。

指南不建议饮食改变或药物治疗。 美国食品和药物管理局没有批准任何治疗轻度认知障碍的药物。

根据美国神经病学会的统计，在全球范围内超过6%的60岁以上的人有轻度认知障碍，并且随着年龄的增长该病更为常见， 超过37％的85岁以上的老人患有此疾病。

Dr. Petersen进一步指出，随着该病的流行，寻找可能减缓认知功能障碍的生活方式因素可能会对个人和社会产生重大影响。

他说：“我们不必把衰老看作一个被动的过程，相反我们可以做一些事情来减缓衰老的进程。如果我在72岁的时候预期会出现认知障碍，那么我就可以通过锻炼来把它推迟到75或78岁。这可是件大事。”

该指南获得了阿尔茨海默氏症协会认可，的指南更新了2001年学会关于轻度认知障碍的建议。Dr. Petersen参与了第一个轻度认知障碍的临床试验，并在此后继续成为该研究领域（症状可能被停止或逆转阶段）的全球领先者。

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