新闻发布

2018年1月10日

Mayo Clinic在医院质量上获得高分

明尼苏达州罗彻斯特 –位于亚利桑那州，佛罗里达州，罗彻斯特的十四所Mayo Clinic医院以及Mayo Clinic Health System在医院整体质量上获得了美国医疗保险和医疗补助服务中心的星级评价。其中四家医院获得了该联邦机构的最高评价：五星评分中的满分五星。

该星级评分是反映64个住院和门诊质量指标的加权平均值的单一评分。全美国医院的平均分数为三星。医疗保险和医疗补助服务中心是将Mayo Clinic列为患者首选的几个组织之一。

获得星级评价的Mayo Clinic医院有：

五星级

位于亚利桑那州，佛罗里达州和罗彻斯特的Mayo Clinic医院。

位于明尼苏达州艾伯特利和威斯康星州欧克莱尔的Mayo Clinic Health System。

四星级

位于佛罗里达州杰克逊维尔的Mayo Clinic医院。

位于威斯康星州拉克罗斯，诺诗兰和红柏，以及明尼苏达州曼凯托和新布拉格的Mayo Clinic Health System。

三星级

位于明尼苏达州坎农瀑布和费尔蒙特，以及威斯康星州斯巴达的Mayo Clinic Health System。

“Mayo Clinic很高兴能得到CMS星级评分系统的高度评价” Mayo Clinic的首席质量官Paula Santrach, M.D.,说道“我们相信，这个评级反映了Mayo Clinic工作人员以热忱的奉献精神为我们所护理的病人提供最高的质量，安全和服务。”

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic.Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，电子邮件：newsbureau@mayo.edu