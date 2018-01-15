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2018年1月15日

研究表明，大多数未知脊髓疾病患者后来给予特定的诊断

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic的研究人员所进行的一项研究发现，大多数被怀疑患有原因不明脊髓炎的患者后来有另外一种具体的诊断。该研究发表在美国神经病学学会（American Academy of Neurology）的医学杂志 神经病学（Neurology）上。

Mayo Clinic神经学家及该文资深作者B. Mark Keegan, M.D.说：“我们的综述提醒人们注意，尽早开始适当治疗的关键是需要正确的诊断脊髓疾病，以避免不必要甚至可能有害的治疗。”

2010年12月1日至2015年12月31日期间，226名成年患者转诊至Mayo Clinic接受原因不明的脊髓炎症，其中：

严重的脊髓炎症可导致残疾。 其症状差异很大，包括瘫痪，失明，手脚麻木或刺痛，或膀胱和肠道问题。

Dr. Keegan说：“我们的研究使人们认识到患者应该转诊到专门的医疗中心，以正确诊断脊髓疾病的具体原因，而不是将患者过早地归类为具有不明原因的脊髓炎症。”

研究人员指出，从患者出现症状直至最终诊断的中位时间为9个月。

Mayo Clinic神经科临床研究员及该文第一作者Nicholas Zalewski, M.D.说：“确定正确的，具体的诊断对于那些没有机会接触大量的脊髓损伤患者的医生来说，通常是一个挑战。 虽然我们仍在继续研究有效的，能帮助识别正确的潜在病因的临床和影像学特征，但这些发现常常在脊髓疾病的不同病因中都会出现，因此确定正确的诊断是十分困难的。”

该文作者指出，当患者被给出“原因未知的诊断”时，他们通常不会被建议进一步的神经影像学检查或检测血液中抗体的实验室检查。

Mayo Clinic神经学家和该文作者Eoin Flanagan, M.B., B.Ch.补充说：“只有某些脊髓损伤的病因有确定的血液检查。 其它脊髓损伤的病疫依赖于经验丰富的临床医生的评估，适当的MRI检查和专业的MRI解读。”

作者认为这项研究有助于改善特定脊髓疾病的诊断。

研究局限性包括临床随访时间短以及该研究仅是基于转诊的人群。

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