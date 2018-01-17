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2018年1月17日

具有血癌前体的患者甚至在30年后仍有发生癌症的风险

明尼苏达州罗切斯特 — 即使经过30年的稳定期后，血液性意义未明的单克隆丙种球蛋白病（monoclonal gammopathy of undetermined significance）患者仍有发展成为多发性骨髓瘤或相关癌症的风险。 这些是Mayo Clinic的研究人员在“新英格兰医学杂志”（New England Journal of Medicine.）上发表的一项研究的发现。 意义未明的单克隆丙种球蛋白病是一种在血液中发现异常蛋白质（称为单克隆蛋白质）的情况。 意义未明的单克隆丙种球蛋白病通常不会引起健康问题，但随着时间的推移，可能会发展成为多发性骨髓瘤（multiple myeloma，一种血癌）。

Mayo Clinic的血液学家及该文的资深作者S. Vincent Rajkumar, M.D.说：“在50岁以上的一般人群中有超过3％的人患有意义未明的单克隆丙种球蛋白病。在某些情况下，意义未明的单克隆丙种球蛋白病患者会继续发展为多发性骨髓瘤。”

在该研究中，Dr. Rajkumar及其同事发现，该病发展成骨髓瘤或相关疾病的整体风险相对较低，为每年1％。 然而，该风险会无限期地持续下去。 研究人员还指出，与其他一般死亡原因相比，骨髓瘤或相关癌症的死亡风险相对较小。因此，他们建议在随访时，该病患者不仅要接受检查意义未明的单克隆丙种球蛋白病是否有发展，还要接受所有适合患者年龄阶段的常规预防措施。

Dr. Rajkumar博士说：“我们还发现，意义未明的单克隆丙种球蛋白病患者的生存期比未患这种疾病的可比较人群的生存期要短。这提示可能存在其它与未明的单克隆丙种球蛋白病有关的疾病，但这仍然需要进一步的研究。”

研究人员对1384名患有两种主要类型的意义未明的单克隆丙种球蛋白病的患者进行了研究：意义未明的IgM单克隆丙种球蛋白病和意义未明的非IgM单克隆丙种球蛋白病，以及健康专业人员为患者提供咨询时使用的其它相关风险因素。

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