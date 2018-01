Pacientes Que Tienen Precursor De Cáncer Sanguíneo Corren Riesgo De Desarrollar Cáncer Incluso Después De 30 años

Newswise — ROCHESTER, Minnesota: Los pacientes con gammapatía monoclonal de significado incierto corren más riesgo de avanzar hacia mieloma múltiple u otro cáncer afín, incluso después de 30 años de estabilidad. Esos son los resultados de un estudio realizado por los investigadores de Mayo Clinic y publicado en la edición del miércoles 17 de enero de New England Journal of Medicine (Revista de Medicina de Nueva Inglaterra). La gammapatía monoclonal de significado incierto es una afección en la que se descubre la presencia de una proteína anormal, conocida como proteína monoclonal, en la sangre. La gammapatía monoclonal de significado incierto normalmente no causa problemas; pero con el tiempo, puede convertirse en mieloma múltiple, un tipo de cáncer sanguíneo.

“La gammapatía monoclonal de significado incierto está presente en más del 3 por ciento de la población general de 50 años o más. En algunos casos, las personas con gammapatía monoclonal de significado incierto avanzan hacia el mieloma múltiple”, comenta el Dr. Vincent Rajkumar, médico hematólogo de Mayo Clinic y autor experto del estudio.

En el estudio, el Dr. Rajkumar y sus colegas descubrieron que el riesgo general de avanzar hacia el mieloma u otro trastorno afín es relativamente pequeño, de 1 por ciento al año, pero dicho riesgo continúa indefinidamente. Los investigadores también observaron que el riesgo de mieloma u otro cáncer afín era relativamente pequeño, comparado frente a otras causas generales de muerte. Por ello, recomendaron que a los pacientes a quienes se les ofrece seguimiento debido a una gammapatía monoclonal de significado incierto no solo se les revise la presencia o ausencia de algún avance, sino también se les brinde todos los demás servicios preventivos que son habituales en otros pacientes de su misma edad.

“Descubrimos también que la supervivencia de los pacientes con gammapatía monoclonal de significado incierto es menor que la de otras personas comparables que no tienen la afección. Eso plantea la posibilidad de la existencia de otros trastornos relacionados con la gammapatía monoclonal de significado incierto que todavía requieren más estudio”, dice el Dr. Rajkumar.

Los investigadores estudiaron a 1384 pacientes con dos tipos principales de gammapatía monoclonal de significado incierto: gammapatía monoclonal de significado incierto tipo IgM y gammapatía monoclonal de significado incierto tipo no IgM, así como los factores de riesgo relacionados que los profesionales médicos utilizan para aconsejar a sus pacientes.

###

Información sobre el Centro Oncológico de Mayo Clinic

En calidad de institución principal y financiada por el Instituto Nacional del Cáncer, el Centro Oncológico de Mayo Clinic realiza investigaciones básicas, clínicas y poblacionales para traducir los descubrimientos en mejores métodos de prevención, detección, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Si desea más información sobre los ensayos clínicos para cáncer, llame gratuitamente al 1-855-776-0015.

Información sobre Mayo Clinic

Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro y dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación que ofrece atención experta e integral a todos los que necesitan recobrar la salud. Infórmese más acerca de Mayo Clinic. Visite la Red Informativa de Mayo Clinic .

Contacto para los medios de comunicación:

Sharon Theimer, Relaciones Públicas de Mayo Clinic, 507-284 5005, newsbureau@mayo.edu.