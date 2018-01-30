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2018年1月30日

研究表明用电刺激给大脑搔痒可改善记忆力

明尼苏达州罗切斯特 -- 用低强度电刺激来给大脑的特定区域搔痒可改善词语的短期记忆。Mayo Clinic的研究人员在Brain杂志上报告了他们的发现。

研究人员发现，通过刺激大脑外侧颞叶皮层 （头部两侧的靠近太阳穴和耳朵的区域）， 文字的回忆得到加强。 当大脑受到低幅度的电刺激时，患者能够回忆起先前看到的单词表上更多的单词。一位病人报告说，他能够在脑海中更容易的想象出这些单词以便记忆。

Mayo Clinic 神经病学系的研究员及本文的第一作者Michal Kucewicz, Ph.D.说：“这项研究最令人兴奋的发现是，我们可以通过直接刺激这个还未被详细研究的大脑区域来改善对语言信息的记忆。” Dr. Kucewicz把这种刺激形容为给大脑“搔痒”。

记忆障碍是许多脑部疾病的一个普遍而代价昂贵的问题。在许多情况下，药物治疗和行为疗法对其的疗效都很有限。 Mayo Clinic神经学家及本文的资深作者Gregory Worrell, M.D., Ph.D.说：“尽管大脑的电刺激正在成为广泛的神经疾病和精神疾病的潜在治疗方法，但其对记忆的影响却知之甚少。”

Mayo的研究人员是由位于费城的宾夕法尼亚大学的Michael Kahana, Ph.D. 领导的多中心合作的一部分。 该合作包括七个学术医疗中心。

Mayo Clinic生理学和生物医学工程系研究员及本文的共同第一作者Brent Berry, M.D., Ph.D.说：“这个项目的下一步是确定如何在大脑这个区域的确切位置，以适当的刺激时间及其它参数来更好的应用电流刺激。”

在这篇Brain的文章里，Drs. Kucewicz and Berry及其同事将他们的研究集中在大脑的四个已知的区域，这些区域支持人们记忆可以被有意识地回忆的事实和事件。

记忆测试在正在被评估癫痫手术效果的患者中进行。这些患者同意使用为手术评估而植入他们大脑中的电极来研究他们的记忆。癫痫患者常会有记忆问题，因为癫痫往往会影响负责记忆功能的大脑回路。

在这项研究中，患者被指导从电脑屏幕上一次一个单词地阅读一个单词表，而电刺激会在某些时间被施用。 然后患者被要求以任何顺序自由地回忆这些单词。

在22名患者中，研究人员发现4名接受大脑外侧颞叶皮层刺激的患者的记忆能力增强，而接受其它大脑区域刺激的患者的记忆能力没有变化。

Mayo Clinic专门研究大脑刺激的神经外科医师及本文作者Jamie Van Gompel, M.D. 说：“这些发现可能会导致治疗记忆和认知功能障碍的新型刺激装置的产生。”

本文的作者们指出，该研究的局限性包括可能影响患者表现的疼痛和癫痫发作药物，可能干扰患者睡眠和觉醒周期的医院环境，以及癫痫会影响记忆的事实。

这项研究是由美国国防部高级研究计划署的Restoring Active Memory计划资助的。

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