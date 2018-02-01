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2018年2月1日

Mayo Clinic的研究发现，每天站立几个小时能帮助您减重

明尼苏达州罗切斯特 — 据在“欧洲预防性心脏病学杂志”（European Journal of Preventive Cardiology）上发表的一项Mayo Clinic的研究显示，长期而言，每天站立而不是坐六小时可以帮助人们减轻体重。 该文资深作者，Mayo Clinic预防性心脏病学主席Francisco Lopez-Jimenez, M.D.指出，近年来，久坐行为被认为是导致肥胖症（obesity），心脏病（heart disease）和糖尿病（diabetes）的原因之一。基于人群的研究报告显示，在美国，成人每天坐七个多小时; 而欧洲国家的日常坐着的时间为3.2至6.8小时。

在首次评估差异的系统性研究及元分析中，该研究调查了在成年人中站立是否会比坐着消耗掉更多的卡路里。 研究人员共对1,184名参加者进行了46项研究。 参加者的平均年龄为33岁，其中60％为男性，平均体重为143.3磅。

“总体而言，我们的研究表明当把所有可用的科学证据放在一起时，站立明显比坐着消耗更多的卡路里”该文第一作者， Mayo Clinic的心脏病医生Farzane Saeidifard, M.D.说。

研究人员发现，站立比坐着每分钟多消耗掉0.15卡/卡路里。 若每天坐着的6小时被站立所取代，一个体重143.3磅的成年人每天将消耗掉额外的54卡/卡路里。 假设没有增加食物摄入量，这相当于一年减肥5.5磅，四年减肥22磅。

Dr. Lopez-Jimenez 说：“对很多成年人，特别是那些有桌面工作的人来说很难做到长时间的站立。然而对于每天坐着12个小时的人来说，将坐着的时间减半会带来很大的好处。”同时该文的作者也承认，需要更多的研究来证明用坐取代站立是否有效，以及长时间站立是否有长期的健康影响。

他还说，近年来非常推荐通过日常生活中适度至剧烈的体力活动来维持和减轻体重，并降低心脏病风险。 但是对个人来说，其在时间，积极性及设施使用上有诸多不便。Mayo Clinic内分泌学家和肥胖研究者Michael Jensen, M.D., 和 James Levine, M.D., Ph.D. 开发了非锻炼性活动热量消耗（Non Exercise Activity Thermogenesis, 或被称为NEAT™）的概念 其着眼于人们在进行非运动性的正常活动时的日卡路里消耗量。

Dr. Lopez-Jimenez说：“站立是NEAT™的组成部分之一，我们的研究结果支持上面的理论。其想法是通过进行一些日常的较低影响的活动来改善我们的长期健康状况。”

值得注意的是，研究人员发现，男性中的站立和坐着之间的卡路里消耗差可以是女性的两倍。这可能反映了男性更大的肌肉量对消耗卡路里量的影响，因为卡路里的消耗量与站立时激活的肌肉量成正比。

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