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2018年2月12日

当身体攻击大脑时：研究发现免疫系统往往是脑炎的罪魁祸首

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 – Mayo Clinic的研究人员在“Annals of Neurology”上报道，就发病频率而言，由免疫系统攻击大脑引起的脑炎与感染导致的脑炎类似。

脑炎是描述脑部炎症的一个术语，其症状包括发烧，精神错乱，记忆力减退，精神病和癫痫发作。 它会在几天到几周的时间内迅速发展，并且可能会危及生命。 传统上认为感染导致了绝大多数的脑炎病例，但这项研究显示自身免疫是同样常见的导致脑炎的原因。

该基于人群的研究的资深作者及Mayo Clinic的自身免疫神经病学专家Eoin Flanagan, M.B., B.Ch.说：“我们的研究结果表明，医生在评估脑炎患者时除了感染原因之外还应该考虑其自身免疫原因，因为两者的发生频率相似。”

2月22日是世界脑炎日（World Encephalitis Day） -- 提高对该疾病的认识的一天。

该研究的共同研究人员之一，神经传染病专家Michel Toledano, M.D.指出感染仍然是评估脑炎患者的一个重要因素。 Dr. Toledano 说：“但我们研究的结果表明，医生也应该检查自身免疫性的原因以确保给予病人适当的治疗，而这对预防该病的长期损伤是必不可少的。”

为了确定脑炎病例，本研究使用了罗切斯特流行病学项目（Rochester Epidemiology Project）的数据，该项目是明尼苏达州奥姆斯特德县所有医疗机构的医疗记录数据库。 研究人员发现，每10万人中有大约14人在其一生中患有自身免疫性脑炎，而每10万人中也有12人患有传染性脑炎。 此研究的局限性在于脑炎的自身免疫原因和感染原因的诊断标准是不同的，而这可能会影响比较结果。

Dr. Flanagan说：“我们以前不知道自身免疫性脑炎有多常见，因为之前的研究没有对此进行专门评估。 这项研究使我们能够估计全世界大约有100万人患有自身免疫性脑炎。 我们还能估计目前全世界每年大约有90,000人患上自身免疫性脑炎。”

在这项研究中，研究人员使用了2016年的自身免疫性脑炎诊断标准，并使用Mayo Clinic Neuroimmunology Laboratory对血液和脊髓液进行全面的神经自身抗体检测，研究人员能够鉴定出显示可能自身免疫病因的神经抗体标记物。

Dr. Flanagan说：“我们的研究表明，由于发现了这些新的神经自身抗体标记物，临床医生现在确诊了比过去更多的自身免疫性脑炎病例。 这些诊断测试的进步对患者来说是个好消息，因为它们可以让医生更有效地诊断和治疗自身免疫性脑炎。”

这项研究通过罗切斯特流行病学项目得到了国家衰老研究所R01AG034676研究基金和国家神经疾病和中风研究所NS065829研究基金的支持。

参与该Mayo Clinic研究项目的其他研究人员包括：Divyanshu Dubey, M.B.B.S.; Sean Pittock, M.D.; Cecilia Kelly, M.D.; Andrew McKeon, M.B., B.Ch.; Alfonso Lopez Chiriboga, M.D.; Vanda Lennon, M.D., Ph.D.; Avi Gadoth, M.D., 特拉维夫Sourasky医学中心; Carin Smith, Sandra Bryant, Christopher Klein, M.D.; Allen Aksamit, M.D.; Bradley Boeve, M.D.; 以及 Jan-Mendelt Tillema, M.D.

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关于罗切斯特流行病学项目 （Rochester Epidemiology Project）

罗切斯特流行病学项目是明尼苏达州南部和威斯康星州西部的诊所，医院和其他医疗和牙科护理机构的一个合作项目。 它由Mayo Clinic和奥姆斯特德医疗中心（Olmsted Medical Center）于1966年在明尼苏达州奥姆斯特德县创立。 当前的合作包括奥姆斯特德县公共卫生服务部门作为其第一个公共卫生服务成员，并跨越27个县。 这种医疗信息上的合作和共享使明尼苏达州和威斯康星州的这个地区成为少数几个可以完成真正的基于人群的研究的地区之一。 了解更多关于罗切斯特流行病学项目的信息（Learn more about Rochester Epidemiology Project）。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。欲了解更多信息，请访问http://www.mayoclinic.org/about-mayo-clinic或http://newsnetwork.mayoclinic.org/。

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