2018年2月27日

最新研究表明,临床试验的早期结果可能会夸大阳性结果

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 慢性疾病患者往往会对在临床试验中显示早期积极效果的治疗抱有希望。 然而,Mayo Clinic领导的一项发表在Mayo Clinic Proceedings上的新研究报告说,可能有三分之一以上的早期临床试验结果都会被严重夸大。

该研究的第一作者,Mayo Clinic’s Evidence-Based Practice Center的研究员Fares Alahdab, M.D.说:“这种夸大早期结果的现象出现在高达37%的我们评估的研究中。 医生和患者应该对新的或早期的临床试验证据持谨慎态度。 夸大的结果可能会导致虚假的希望以及可能的有害影响。”

Dr. Alahdab和该中心主任M. Hassan Murad, M.D.领导的研究小组根据影响因子(using impact factors)评估了来自前10名的综合性医学期刊的数千篇研究论文(影响因子是国际公认的科学期刊排名系统)。 他们收集了在8年半期间(2007年1月1日至2015年6月23日)发表的70篇荟萃分析(meta-analysis)文章,其中包括930项临床试验的结果。

他们发现,第一次或第二次研究(按出版年份计)报告的效果是后续试验发布的最终结果的2.67倍。 该研究小组将研究重点放在那些用于评估治疗慢性病 -- 那些通常持续存在的疾病,包括癌症,脑卒中,心脏病,糖尿病和肾脏疾病等 -- 的药物或设备的临床试验上。

Dr. Murad 说:“患者通常会患有一种以上的慢性疾病,他们和其医生都在关注新的治疗方法,但他们应当意识到,早期试验中见到的效果可能会最终被证明并不存在,或是实际效果比最初临床试验中见到的要差得多。”

Dr. Murad 还说:“有些人可能认为这是一个反对创新的信息。 恰恰相反,我们欢迎新的治疗。 而我们只是希望人们能够意识到在为有多种合并症同时存在的、不同环境下的患者提供治疗时,实际治疗效果可能会比最早的临床试验中见到的效果要差很多。”

该研究团队也希望同行们在发表早期临床试验结果时要考虑可能的Proteus效应 (一种早期夸张伴随着其后修正的现象)。该研究团队希望同行们能够缓和自己的语言以避免给人以虚假的希望。

这项研究是Mayo Clinic 的Robert D. and Patricia E. Kern Center for the Science of Health Care Delivery的知识综合knowledge synthesis工作的一部分。 Dr. Murad还是Mayo Clinic的预防医学医师,他领导了该知识综合计划。 他的小组进行了许多系统评估(例如本研究),来收集,评估和总结关于某个主题的现有证据。 这些证据总结会帮助患者,医生,指南制定者和其他利益相关者做出与最佳可用证据一致的决策。

