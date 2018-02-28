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2018年2月28日

保守治疗对患有SCAD心脏病的女性可能会更好

明尼苏达州罗切斯特 -- 自发冠状动脉夹层（spontaneous coronary artery dissection， SCAD，一种主要影响年轻女性的心脏病heart attack）的患者可能会从保守治疗中获益最多，这会让身体自行愈合。 以上结论是根据美国心脏协会在其杂志Circulation上发表的一项由Mayo Clinic领导的团队做出的的新的科学声明（new scientific statement）。

大多数心脏病发作是由于积聚在动脉里的斑块破裂，进而堵塞血管而造成的。而SCAD则是由于动脉内部发生撕裂，进而堵塞血管而造成的心脏病发作。

该新科学声明写作团队的主席，Mayo Clinic的心脏病专家及女性心脏病诊所的创办人Sharonne Hayes, M.D.说：“这似乎违反直觉，但我们发现，如果采用与治疗动脉粥样硬化导致的心脏病同样的方法来治疗SCAD，则可能导致血管的进一步撕裂和损伤。而最初的正确诊断对指导护理来说至关重要。”

该声明概述了国际专家组对SCAD的认识，其中包括：

风险因素

SCAD发作后导致的高频率胸痛和疾病复发

与女性，怀孕，以及身体状况的关联和情绪压力的触发

与其他动脉疾病（如纤维肌性发育不良）的关联

基于新证据和专家对SCAD患者的护理来提供最佳的诊断和治疗建议

直到2010年，人们对SCAD了解甚少，它常被描述为导致怀孕期间和孕后不久发生的急性冠状动脉综合征，心脏病发作和心脏骤停的一种罕见且普遍致命的原因。

过去几年来的研究驳斥了以上这些误解。 对SCAD了解的增加，血管内成像技术的发展，SCAD专属的血管造影分类的发展，医疗服务提供者对该病认识的提高，SCAD患者在社交媒体的上的努力等等，以上的诸多因素导致人们认识到SCAD比以前认为的更加普遍，尤其是在年轻女性当中。

患SCAD的女性的平均年龄在45岁到53岁之间。 该声明还表示，绝大多数SCAD患者为女性，而且会发生在那些常见的心血管病风险因素（如高血压，不健康的胆固醇水平或吸烟等）很少的个体中。

Dr. Hayes 说“虽然在过去几年中我们对SCAD的认识有所增加，但SCAD仍常会被误诊和漏诊。我们知道该病并不罕见，它是导致怀孕期间和分娩后不久发生的心脏病的头号原因，同时也是造成50岁以下妇女心脏病发作的头号原因。”

Dr. Hayes说，误诊往往是由于对年轻女性会患心脏病的认识不足而造成的；她们到达急诊室时出现典型的心脏病发作症状（如胸部和上半身不适，气短， 恶心和头晕等）但没有典型的心脏病风险因素另外，如果患者被送到导管室，那么误诊也可能发生，因为那里通常用支架来打开阻塞的动脉。 声明提供了专家的共识来帮助医疗服务者了解如何最好地治疗SCAD患者。

Dr. Hayes说，该声明显示在大多数未接受支架治疗的患者中，夹层会在数周或数月内自行愈合。 而对于一些人来说，愈合在几天内就会开始。

该声明还强调了为SCAD患者量身定制心脏康复计划的重要性。 该声明作者们说，此外，解决心理健康问题也至关重要。 Dr. Hayes说：“在SCAD幸存者中，焦虑和抑郁症很常见，并且患者通常由不太熟悉该疾病或该病所需心理支持的医疗服务者来治疗。”她还说：“我们发现在线支持团队除了能帮助找到会对患者的顾虑作出适当响应的护理团队外，还能提供立即的帮助。”

SCAD被认为是由多种因素造成的，包括动脉疾病，遗传因素，激素影响以及较少见的结缔组织疾病等，而环境压力因素可能会加剧前述因素的作用。

该声明指出对SCAD的知识还持续的存在差距。 只有最近人们才开始进行有限的前瞻性研究，而大多数目前可用的数据都是回顾性和观察性的。 Dr. Hayes说，需要大规模的前瞻性和流行病学研究来进一步了解该疾病并改善其治疗。

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