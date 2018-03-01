新闻发布

2018年3月1日

研究发现，乳腺癌和淋巴瘤幸存者的心力衰竭风险会增加

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 在美国心脏病学会（American College of Cardiology）第67届年度科学会议上发表的Mayo Clinic的一项研究表明，接受乳腺癌（breast cancer）或淋巴瘤（lymphoma）治疗的患者发生充血性心力衰竭（congestive heart failure）的可能性比未患癌症的患者高三倍。 在充血性心力衰竭中，心肌不再正常泵血。

Mayo Clinic的研究人员发现，早在癌症诊断后一年内心力衰竭的风险就会增加，并在患者完成癌症治疗的20年后还会继续存在。 研究表明，总体而言十分之一的癌症患者会在癌症诊断后20年内发生心力衰竭。

该文第一作者，Mayo Clinic心脏病学家（cardiologist）Carolyn Larsen, M.D.说：“虽然大多数患者不会发展为心力衰竭，但我们的研究有助于我们认识与其相关的各种因素以及在癌症治疗后适当心脏健康护理的重要性。 我们的研究表明，对于一些癌症患者来说，即使他们在化疗后最初并没有心脏损伤的迹象，也需要定期接受心脏成像检查来监测有无心脏损伤。 此外，本研究还强调了对心脏健康有利的生活方式对于癌症患者和幸存者的重要意义，它可以帮助降低心脏病的整体风险。”

利用罗切斯特流行病学项目（Rochester Epidemiology Project）的数据，研究人员回顾性追踪了1985年至2010年在明尼苏达州Olmsted县900名乳腺癌和淋巴瘤患者以及1,550名非癌症患者的心力衰竭病例。患者的年龄，性别和心脏病风险因素（如糖尿病和高血压）用来对患者进行匹配研究。

研究人员将重点放在可能接受蒽环类化疗药物（例如多柔比星）治疗的患者身上，此类药物能通过引起心肌DNA变化来导致某些人心脏受损。

此研究还显示：

癌症患者在其诊断后五年内发生心力衰竭的可能性会增加三倍; 而在治疗20年后患者被诊断为心力衰竭的可能性仍然会增加两倍。

在中位随访5年期间，每100例癌症患者中约有七例出现心力衰竭。

在癌症患者中，患有糖尿病或接受过高剂量蒽环类化疗药物治疗的患者心脏衰竭的风险会更高。

此研究资深作者，Mayo Clinic心脏病学家Hector Villarraga, M.D.说：“我们发现糖尿病也是一个重要的风险因素，但我们不知道患者的体内到底发生了什么，使得这些患者更容易发生心脏衰竭。”他说，这一发现表明我们还需要进一步的研究。

Dr. Larsen说，在治疗之后，乳腺癌和淋巴瘤患者应每年都进行心力衰竭体征和症状的评估。

心力衰竭的体征和症状包括气短，疲劳，虚弱无力，腿部或腹部肿胀，心跳不规则，体重迅速增加，以及平躺时感觉到胸部压力或重量。

###

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，newsbureau@mayo.edu