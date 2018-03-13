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2018年3月13日

Mayo Clinic的临床试验匹配项目显示，使用人工智能会使更多患者参与乳腺癌试验

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic和IBM Watson Health今天公布了早期使用沃森（Watson）系统 （IBM的一个认知计算系统）进行临床试验匹配的结果。在Mayo Clinic的肿瘤医疗服务中使用该系统与参加Mayo乳腺癌临床试验的患者增加有关联。

以上两者还宣布了一项协议，旨在扩展和扩大该系统的训练和使用。 有关其他癌症类型试验的训练也已在进行当中。 目前，该系统已经可以支持乳腺癌，肺癌和胃肠癌的临床试验匹配。

临床试验可为患者提供有前景的新型治疗方法。 但是使患者参加并被匹配到适当的试验是一个耗时耗力的过程。全美国仅有5％的癌症患者参与了临床试验。 因为参加的人数少，许多临床试验完成的速度极其缓慢甚至不能完成。 这不但使研究的进展滞后，还延缓了患者获得更好的治疗和改善患者护理的进程。

Mayo Clinic 的肿瘤学家及沃森临床试验匹配项目的领导者Tufia Haddad, M.D.说：“新型解决方案能够帮助解决上述临床需求，促进癌症的研究和治疗，进而改善患者的健康情况。”

Dr. Haddad将在拉斯维加斯举行的医疗保健信息和管理系统协会年会暨展览会上介绍该项目。

沃森临床试验匹配项目的目标是准确而持续地将符合条件的患者与临床试验相匹配，以便医疗保健提供者和患者能考虑将适当的试验作为患者的医疗保健计划的一部分。 随着时间的进程，Mayo的专家团队确定了最佳的工作流程和筛选流程，并开始对患者进行临床试验的教育。 2016年7月，Mayo通过其临床筛选研究协调员为非卧床的乳腺癌癌患者实施了该系统。

在实施开始后的11个月内，Mayo的乳腺癌全身治疗临床试验的参加人数平均增加了80％。 与传统的人工方法相比，筛选个体患者进行临床试验匹配的时间也下降了。

Dr. Haddad说：“这使得所有患者都有参与各临床试验筛选的机会。 沃森系统和筛查协调员团队的速度和准确性使我们的医生能够有效地为患者制定可以反映这些患者的医疗护理的各种可能选项的治疗计划。”

Mayo Clinic和IBM Watson Health plan将继续开发该系统，使其包括其他类型癌症的试验以及其它的有关方面，例如手术，放疗和支持性治疗等。

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关于IBM Watson Health

Watson Health是IBM的一个业务部门，其致力于开发和实施由认知和数据驱动的技术，以促进健康。 Watson Health的技术正在应对各种世界上最大的医疗保健挑战，包括癌症，糖尿病，药物开发等。 了解更多。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

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Kristi Bond, IBM Watson Health Communications， 802-345-8313, 电子邮件：kristi.bond@us.ibm.com