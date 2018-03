新闻发布

2018年3月14日

研究发现,大多数患者都能够从容面对关于性取向和性别认同的问题

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 一项新的Mayo Clinic研究表明,高达97%的患者能够从容面对医疗服务者提出的关于性取向和性别认同的问题。 在这项研究之前,人们不清楚,这些研究人员认为对于减少LGBTI(同性恋,双姓恋,变性者及双性者)患者之间的健康差异非常重要的问题是否会冒犯患者。 这些发现今天发表在《卫生服务研究》杂志上(Health Services Research。

Mayo Clinic 的健康服务研究员及Mayo Clinic的Robert D. and Patricia E. Kern Scientific Director for Care Experience,同时也是本文合作者的Joan Griffin, Ph.D.说:“我们的研究结果应该有助于缓解那些希望为患者提供最高质量医疗服务,而同时又担心向患者提出性取向或性别认同问题会使患者感到苦恼或冒犯患者的医疗服务人员的担忧。”

研究人员说,虽然多个政府报告都建议对患者提出这些问题,但几乎没有证据表明患者会坦然接受这些问题。

为什么这项研究很重要?

根据疾病控制与预防中心(according to the Centers for Disease Control and Prevention)的数据,性取向及性别的少数所面对的一些健康威胁的风险正在增加,这包括较高的酒精和烟草使用率以及心理困扰等,而同时这些人又不太可能寻求医疗服务。 然而,为了减少这些患者的健康不公平性,医疗服务者首先需要识别出他们。

以前的研究表明,许多医疗服务者都假定关于性取向和性别认同的问题会冒犯患者。

Dr. Griffin 说:“在以前的研究中,医疗服务者担忧提出这些问题会冒犯患者,但没有人就此担忧询问患者的意见。因此,我们并不知道患者对此会作何反应。虽然以前的研究认为患者会抗拒此类问题,但我们的研究显示,与医疗服务者相比,患者并未担忧此类问题。对于该结果我们并不感到惊讶。”

在Mayo Clinic转换到单一的整合电子健康记录和计费系统时,患者将会收到这些问题。 该系统将于2017年在Mayo Clinic Health System实施,并计划于该年5月在Mayo Clinic的罗切斯特分部推出,并在该年10月在Mayo Clinic的亚利桑那州和佛罗里达州的分部推出。

Dr. Griffin说:“在Mayo Clinic,病人的需求是第一位的。 这些问题将帮助Mayo Clinic确定同性恋,双姓恋,变性者及双性者患者的独特的,未被满足的需求,并强调公平的照顾所有患者是Mayo Clinic的首要任务。”

有关问题

研究人员于2015年6月29日至2016年2月29日期间在明尼苏达州的三个Mayo诊所进行了该研究。这些诊所因其患者人群的多样性被选中。 一个诊所是为地方,区域及全国患者提供服务的妇女健康诊所。 另一个诊所为区域及全国的65岁及以上患者提供服务。第三个诊所位于一个不到一万人的农村社区。 这些诊所给491名新患者提供了常规的患者接收调查表或是包括性取向和性别认同问题的患者接收调查表。 同时两组都收到了关于该调查表问题的反馈表,然后比较了两组之间的反应。

Mayo Clinic的新的关于性向和性别认同的问题如下:

您的出生证上显示的出生时的性别是什么? (男性,女性或选择不回答)

你目前的性别认同是什么? (男性,女性,女性到男性/跨性别男性/跨性男,男性到女性/跨性别女性/跨性女,酷儿性别/既非男性又非女性,其他性别类别/其他[请描述],或选择不回答)

您认为自己是...(女同性恋/男同性恋/同性恋,异性恋,双性恋,其他[请描述],不知道,或选择不回答)

你的首选性别代词是什么? (他,她,其他[请描述],或选择不回答)

在医疗实践中实施

研究人员说,虽然他们的研究着眼于多个患者人群,但可能需要更多的研究来关注其他问题。

Dr. Griffin 说:“这些发现可能推广到全美国类似的其他地区,尤其是中西部地区。但美国不同的地区或文化群体可能存在差异,而我们的研究并未涉及这些差异。”

研究人员表示,当医疗机构向患者提出此类关于性倾向和性别认同的问题时,对患者就该信息收集的原因进行简单解释可能会增加患者的参与。 通过了解其就诊机构的非歧视和保密政策,患者也会从中受益。

该研究的主要作者是Mayo Clinic的心理学家Jordan Rullo, Ph.D.。

该研究得到了下列机构的支持:Mayo Clinic Division of General Internal Medicine, Mayo Clinic Office of Health Disparities Research, Mayo Clinic Department of Psychiatry and Psychology, 以及Mayo Clinic Robert D. and Patricia E. Kern Center for the Science of Health Care Delivery.

