إخبارية

3 أبريل 2018

يطلق مستشفى مايو كلينك (Mayo Clinic) موقعًا على الإنترنت باللغة العربية: www.mayoclinic.org/arabic

روشستر بولاية مينيسوتا. – تتوفر الآن مكتبة مايو كلينك (Mayo Clinic) الضخمة للمعلومات الصحية للمرضى عبر الإنترنت باللغة العربية. يتيح الموقع الإلكتروني الجديد, www.mayoclinic.org/arabic، للمتحدثين باللغة العربية الوصول إلى معلومات الخبراء حول الأمراض، والحالات، والاختبارات الطبية والعلاجات، واتباع نمط حياة صحي وأكثر من ذلك. يمكن لزوار الموقع طلب المواعيد والتعرف على خدمات مايو كلينك (Mayo Clinic) للمرضى الدوليين واستكشاف المعلومات حول الأبحاث والتعليم والتخصصات الطبية في مايو كلينك (Mayo Clinic).

يعكس إنشاء موقع الويب مهمة مايو كلينك (Mayo Clinic) لتكون بمثابة شريك في الرعاية الصحية للأشخاص في جميع أنحاء العالم، يقول الدكتور محمد بيدون, أحد جراحي الأعصاب الذين يقودون تواصل مايو كلينك (Mayo Clinic) في الشرق الأوسط: "في كل عام، يقوم مستشفى مايو كلينك (Mayo Clinic) برعاية أكثر من مليون مريض من الولايات المتحدة وما يقرب من 140 دولة أخرى. فنحن ملتزمون بضمان عدم وقوف اللغة كعقبة أمام الرعاية الطبية ذات المستوى العالمي أو المعلومات الصحية الموثوقة من مايو كلينك (Mayo Clinic)،" ويقول الدكتور بيدون: "سيساعد الموقع الإلكتروني الجديد المرضى وعائلاتهم وأصدقائهم في العثور على معلومات الرعاية الصحية المتميزة من الخبراء ووصول خدمات مايو كلينك (MayoClinic) إلى المرضى الدوليين".

في مايو كلينك (Mayo Clinic)، تعمل فرق الرعاية معًا لتوفير تجربة لا مثيل لها للمريض. ويشمل ذلك جداول مواعيد منسقة؛ وطبيبًا شخصيًّا واحدًا ينسق رعاية المريض؛ واتصالاً سلسًا؛ وبيئة مساعِدة على التعافي. ويتعاون فريق الرعاية مع المرضى ويحترم الاحتياجات والتفضيلات الفردية.

توجد فروع لمستشفى مايو كلينك (Mayo Clinic) في روتشستر، بولاية مينيسوتا؛ وفينيكس وسكوتسديل بولاية أريزونا؛ وجاكسونفيل بولاية فلوريدا. يمكن للمرضى الدوليين طلب موعد عبر الإنترنت أو عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الفاكس. في معظم الحالات، لا تكون إحالة الطبيب ضرورية. يتوفر المترجمون بدون تكلفة.

حول مايو كلينك (Mayo Clinic) تُعد مايو كلينك (Mayo Clinic) منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسة العلاجية والبحوث الطبية وتوفير الخبراء والرعاية الشاملة للجميع ممن هم بحاجة إلى الشفاء. تعرف على المزيد عن مايو كلينك (Mayo Clinic). تفضل بزيارة شبكة أخبار مايو كلينك (Mayo Clinic). تابعنا عبر تويتر Twitter على @MayoClinicME.

جهة الاتصال الإعلامية:

شارون ثيمر, مسؤول الشؤون العامة في Mayo Clinic ، 507-284-5005، newsbureau@mayo.edu