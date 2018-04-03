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2018年4月3日

在线医生评论并不能反映患者满意度调查中患者的反应

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 根据Mayo Clinic Proceedings上发表的Mayo Clinic的一项最新研究，有在线负面评论的医师在严格设计的患者满意度调查中并没有得到类似的差评。 然而，与其没有负面评论的同事相比，他们在与患者互动之外的其不能控制的领域内（如泊车）的得分较低。

本文资深作者，Mayo Clinic的内科医生Sandhya Pruthi, M.D.说：“我们的研究显示了行业严格设计的患者满意度评分与在线评论之间是脱节的。患者在选择医疗服务时需要了解这些差异。 而医生也应该注意包括这些评论的网上声誉。”

在线医生评论已经成为寻求医疗信息的患者的重要信息资源之一，六分之一的医师有网上评论。 本研究是第一个这方面的研究，它在数据上比较了有负面在线评论的医生和没有负面评论的医生。

在2014年9月至12月的一次试点研究中，研究人员使用谷歌搜索和警报来追踪了Mayo Clinic的罗切斯特分部的医生的负面在线评论。 在2,148名医生中，有113名医生有负面在线评论。 这些医生分布于28个不同的部门和科室。

研究人员然后将这些医生的正式患者满意度调查得分与其他没有负面在线评论的类似领域的Mayo Clinic医生的得分进行比较。 研究人员发现这两者的总体分数以及在与患者沟通和互动方面的分数并没有统计学上的差异。

然而，在医患互动以外的许多方面，有负面评论的医生的得分要低很多，这些方面包括与辅助人员的交流，医疗护理，就诊环境，预约，等待时间，问题解决，收费和泊车等。 数据并未显示导致负面评论的具体情况或患者体验。

研究人员承认该研究有以下的局限性 。该研究所涉及的的医生数量很小；使用单个搜索引擎来收集数据的时间也是有限的。 另外，在线评论仅反映了患者的单一体验。

Mayo Clinic泌尿科医生Bradley Leibovich, M.D. , 在同一期Mayo Clinic Proceedings上发表的一篇社论中称，该研究为要投诉的患者，寻找信息的患者，医疗服务提供者以及医疗机构都提供了及时的信息。

Dr. Leibovich认为：“本研究的发现 … 强调了过程，要素和遭遇的整体性和完整性（而不仅仅是患者和医生之间的互动），这些都需要有效且紧密地实施，以确保最佳的患者体验和福利。”

除了Dr. Pruthi,之外，Mayo Clinic介入性心脏病学住院医Robert (R Jay) Widmer, M.D., Ph.D为本文的第一作者。本文的研究人员在财务支持或利益上与本研究没有冲突。

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关于Mayo Clinic Proceedings Mayo Clinic Proceedings是一份同行评议的医学月刊，它发表临床和实验室医学，临床研究，基础科学研究和临床流行病学领域的原创文章和评论。 Mayo Clinic Proceedings由Mayo Foundation for Medical Education and Research赞助出版，来作为后者对医生教育承诺的一部分。 它发表来自全球各地的作者的文章和评论。 该杂志已出版80多年，发行量达13万册。 其上发表的文章可在Mayo Clinic Proceedings website网站上找到。

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