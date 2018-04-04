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2018年4月4日

医疗章程：承诺限制医生的劳累过度并促进其健康福利

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 超过一半的美国医生表示他们在工作中曾经有过度劳累的问题。 今天，Mayo Clinic和其他领先的医疗中心发表了“医生健康章程”，作为医疗机构的一个 预期模型不仅要最大限度地减少和管理医生的劳累过度，而且还要促进医生的健康福利。 《美国医学会杂志》（JAMA）在线发表了该章程。该章程已经得到许多主要医疗机构（包括美国医学协会和美国医学院协会）的赞成或支持。

该章程的资深作者，Mayo Clinic的医生研究员Colin West, M.D., Ph.D.,说：“这是美国全国范围内的第一步，来建立我们认为对于整个职业生涯中医生的健康都至关重要的指导原则和承诺，它从最早的医生培训开始。”

针对医疗机构，医疗领导者和政策制定者的本章程要求为有压力，超时工作和心理健康等问题的医生提供充分的支持系统。 它促进从体制和组织上进行变革，包括从重新设计工作时间表和人事政策到为医生提供健康和咨询服务。 该章程反映了由Mayo的研究人员和合作者进行了十多年的关于劳累过度的研究中所涉及的许多问题。

Dr. West 说：“劳累过度不是医生个人的问题， 而是医生个人和其所在的医疗机构应该共同面对和解决的问题。医疗机构的领导者应该通过创建支持性文化来减少对该问题的偏见，并努力促进积极的工作环境，从而有效的应对这些问题。”

研究表明，当劳累过度问题不能得到有效控制时，医生和医疗机构都会受到影响。然而，考虑到可能产生的治疗错误和医生短缺的问题，患者可能会遭受到最大的损失。

本章程的合作者包括：加利福尼亚大学旧金山分校医学院的Larissa Thomas, M.D., 以及纽约市西奈山伊坎医学院的Jonathan Ripp, M.D.。 而这些作者代表了一个更大的联盟组织，即医疗康复和更新合作组织，其成员来自许多不同的医疗机构。

该章程项目得到了Arnold P. Gold Foundation的Mapping the Landscape, Journeying Together计划的支持。

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