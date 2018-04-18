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2018年4月18日

Mayo Clinic的研究发现没有证据表明麻醉会降低儿童的智力

但是3岁以前的多剂量麻醉可能导致将来的行为以及精细运动技能方面的问题

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic的一项研究发现没有任何证据支持接受麻醉anesthesia的三岁以前的儿童的智商会低于没有接受麻醉的儿童。 而更复杂的结果出现在接受多次麻醉的儿童群体中：尽管他们在智力上与其他儿童没有区别，但他们在测量精细运动技能的测试中得分较低，并且他们的父母也更可能会报告他们有行为和学习上的问题。 以上这些发现发表在《麻醉学》（Anesthesiology）杂志上。

美国食品和药物管理局在2016年曾警告（warned in 2016）说，3岁以前长时间或反复的镇静可能会影响儿童的大脑发育。 该警告主要基于动物实验的数据，这些数据可能适用于儿童，但也可能不适用于儿童。

Mayo研究人员研究了从1994年到2007年在明尼苏达州奥姆斯特德县出生的997人，这里是Mayo Clinic罗切斯特分部的所在地。这些研究对象被按照其在三岁前的麻醉暴露情况进行分组：206人接受了两个或更多的麻醉; 380人接受了一次麻醉; 411人没有接受任何麻醉；而耳鼻喉（Ear, nose and throat）手术为其最常见的手术。

研究人员使用了罗切斯特流行病学项目（Rochester Epidemiology Project ）的医疗记录数据库，8-12岁或15-20岁的大脑功能测试和家长报告来评估行为和大脑功能。 除了麻醉暴露之外，以上三组儿童在其它方面都尽可能匹配。

各组之间在智力，记忆力和其它一些脑功能指标上都非常类似。

然而，接受多次麻醉暴露的人在精细运动技能方面略有下降，例如用铅笔绘制图形的能力，以及在阅读时处理信息的速度。 而他们的父母也报告了更多的学习和行为上的问题，例如阅读困难，注意力缺陷多动障碍（attention deficit hyperactivity disorder）的行为， 不遵守规则，具有攻击性，焦虑，社交退缩等。

3岁以前接受麻醉儿童的家长还报告了更多的执行功能方面的精神问题 – 涉及帮助记忆，控制冲动，计划和灵活性方面的技能 -- 但在其他行为上未发现问题。

本文主要作者，Mayo Clinic Children’s Center 的儿科麻醉医师pediatric anesthesiologist

David Warner, M.D. 表示：“对于大多数需要手术的儿童来说，总体上结果令人放心。大约80％需要手术的3岁以下的孩子只需要单一麻醉，而麻醉时间也相对较短。”

在其它几项研究里也没有证据显示单一麻醉有显著危害。

Dr. Warner 说：“虽然我们确实对接受多种麻醉的儿童有一些担忧，但重要的是，本研究的结果并没有明确显示麻醉本身会导致这些问题。要考虑到还会有其它的一些因素，如手术所需的必要条件等也可能会导致这些问题。而另一方面，本研究确实在某些儿童上发现了一些问题，这意味着这方面的研究需要继续下去，包括对我们的数据进一步的分析等。”

Dr. Warner 补充说，与此同时，在大多数情况下，手术的益处是大于风险的。然而，当父母和外科医生讨论手术时，在决策过程中需要考虑这些潜在的问题。

本研究由National Institutes of Health的 Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development 的R01 HD071907资助。 罗切斯特流行病学项目得到National Institute on Aging的R01 AG034676的支持。

本研究的资深作者是Mayo Clinic Children’s Center的儿科麻醉医师Randall Flick, M.D.

Mayo Clinic正在研究麻醉对儿童和其他年龄组的影响。 Mayo Clinic的研究小组接下来计划在本研究中对儿童的大脑进行成像研究，以观察那些接受了麻醉的儿童与未接受麻醉的儿童在脑结构和功能上是否存在差异。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

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Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，newsbureau@mayo.edu.