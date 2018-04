新闻发布

2018年4月24日

Mayo Clinic的调查发现,几乎有1/3的患者在手术后并没有使用医生所开的阿片类药物

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 -- 在Mayo Clinic所调查的患者中,近三分之一的患者表示他们并没有服用手术(surgery)后医生所开的阿片类药物(opioids)。 而最近在美国外科协会(American Surgical Association)年会上发表的该研究结果还显示,只有约8%的患者处理掉了剩余的阿片类药物。

研究人员还发现:

92%的患者在出院时接受了阿片类药物处方。

在医生所开的阿片类药物中,63%未被使用。

百分之九十的患者对他们的疼痛控制感到满意。

百分之二十八的患者表示医生给他们开了太多的阿片类药物,而百分之八表示医生给他们所开的阿片类药物不足。

每名患者消耗的阿片类药物的中位数量约等于6片5毫克羟考酮。

根据手术类型的不同,患者出院后需要的阿片类药物的量也有很大差异。 为了进行该研究,一个由医师和研究人员组成的跨专业团队对三个学术医疗中心接受25类常规手术的1907名患者进行了调查。

本研究资深作者及Mayo Clinic Robert D. and Patricia E. Kern Scientific Director for Surgical Outcomes Elizabeth Habermann, Ph.D. 说:“这项研究为医生和外科部门提供了一个路线图。 它表明某些手术和类型的患者接受的阿片类药物数量可能明显多于需要。”

此外,该研究结果还确定了可以帮助制定指南并优化手术后患者所需的阿片类药物的因素。 基于这项研究和该团队以前的发现(previous findings),,

Mayo Clinic 已从外科整形外科开始实施循证阿片类处方指导方针。

该指南已经使阿片类药物处方大幅度减少。 举例来说,全膝关节和全髋关节手术的中位阿片类药物量处方下降了一半(dropped by half)。

本研究主要作者,Mayo Clinic School of Graduate Medical Education的普通外科住院医Cornelius Thiels, D.O.说:“这些新的Mayo Clinic指南允许开处方的医生为每个病人量身定制处方药,以满足那些需要很少或不需要阿片类药物的患者的需求,以及需要更多疼痛控制的患者的需求,而同时在整体上优化和尽量减少处方药量。”

使用阿片类药物较少的患者的特征因素包括年龄较大,无焦虑史,出院时疼痛评分较低等。 而据预测可能需要更多阿片类药物的患者的特征因素包括年龄较小,有焦虑史和出院时疼痛评分较高等。

Dr. Habermann 表示:“阿片类药物处方指南应该基于证据,考虑患者特征和手术类型等因素,但也允许开药医生有一定的自主权。Mayo Clinic的这项研究和许多其他阿片类处方项目旨在为每位患者确定最佳方案,无论是增加,降低还是维持处方水平。”

研究人员还表示,许多处方药计划和立法者目前正在倡导的治疗急性疼痛的以最大药量适应所有患者的做法可能并不符合患者的最佳利益。

Dr. Thiels 说“以上的做法并不是以患者为中心,还可能会非故意的鼓励开药量过大或不足。这突显了开发针对不同程序的以证据为基础的病人出院阿片类药物处方指南的重要性。”

研究人员还补充说,如果患者不处理掉剩余的阿片类药物,则其他没有处方的人就有更多的机会接触和使用这些药物, 而这也是导致当前美国所临的阿片类药物泛滥的因素之一。他们表示,在许可的情况下减少处方量, 并进行关于妥善处置剩余药物的教育社区将有助于减少上述风险。

根据美国疾病控制和预防中心的最新数据(according to the newest data from Centers for Disease Control and Prevention.),美国的阿片类药物处方总数从2011年至2015年有所下降,但2015年仍然高于1999年的三倍。 CDC还称(the CDC says),从1999年到2016年,因阿片类药物过量而死亡的人数增加了五倍。

