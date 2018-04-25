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2018年4月25日

Mayo Clinic的研究发现，移植的肝脏能帮助身体抵御器官排斥反应

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 – Mayo Clinic的研究显示，移植的肝脏改变了受体的血液细胞的状况，减少了器官排斥反应的可能性。 这些发现发表在Kidney International杂志上。

数十年来，移植专家已经逐渐观察到，与其他实体器官相比，肝移植（liver transplant）受者通常需要较少的抗排斥药物（也称为免疫抑制药物，immunosuppressive drugs, ）。 同样，当患者接受包括肝脏和任何其他器官的多器官移植时，即使受者对来自供体器官的细胞坏分子（称为抗原）高度敏感，其也需要较少的免疫抑制药物并且具有较少的排斥发生率。

Mayo Clinic的研究解释了上述现象的原因。

该文主要作者，Mayo Clinic的移植外科医生Timucin Taner, M.D., Ph.D., 说：“这项研究表明，肝脏移植本身可以调节受者的免疫反应。与其他器官相比，肝脏在免疫学上是一个非常活跃的器官，因此它能够调节针对其自身的免疫反应。”

该研究发现，当患者进行肾肝双移植时，肝脏对肾脏有保护作用。

研究人员在肾脏移植，肝脏移植或肾脏-肝脏双移植一年后比较了器官接受者的血液样本。 研究发现，与单独肾移植相比，同时接受肝脏和肾脏移植或单独肝脏移植的患者有相对较少会攻击外来者（移植器官）的细胞（杀伤细胞或T细胞）。 此外，虽然肝移植受者的T细胞对供体器官细胞反应较弱，但其对其他抗原的反应活性仍被保留。

这项研究有助于为正在进行的移植肝脏独特性质研究铺平了道路。 希望有一天研究人员能够了解肝脏是如何调节免疫反应的，并能模仿其来帮助接受其他器官移植的患者减少对抗排斥药物的需求。

免疫抑制药物是移植后护理的必要但困难的方面。 没有它，移植不会成功，因为身体几乎会立即拒绝捐献器官。 但免疫抑制本身会增加感染，癌症和其他问题的风险。 未来的治疗方法可能提供针对捐赠器官免疫保护的方法，并将患者免疫抑制的风险降至最低。

Mayo Clinic的William J. Von Leibig Center for Transplantation and Regenerative Medicine是世界上最大的综合性移植中心之一，其在明尼苏达州罗切斯特，凤凰城，以及佛罗里达州杰克逊维尔设有分部。

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