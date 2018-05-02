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2018年5月2日

Mayo Clinic将和美国国立卫生研究院（NIH）一起启动名为 “我们所有人” 的研究计划 (All of Us Research Program)

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 – 5月6日美国国立卫生研究院将开放 “我们所有人”研究计划的全国注册。 根据国立卫生研究院的资讯，这项计划旨在推动具有各种不同背景的所有人的个人化预防，治疗和护理。

“我们所有人” 研究计划旨在改变现有的研究人员和参与者之间的关系，将他们作为合作伙伴而聚集在一起来指导研究的方向，目标和负责任的研究信息回馈。 参与者将能够访问自己的健康信息，整个参与者群体的简要数据以及关于我们所有人研究计划的研究信息以及所获发现。 该计划的数据将被广泛的用于研究。

美国国立卫生研究院（NIH）院长Francis Collins, M.D., Ph.D.说：“现在是改变我们研究方式的时候了，要使参与者成为合作伙伴，并以更加个人化的方式来保持健康和治疗疾病。这就是我们希望通过我们所有人计划来实现的目标。”

志愿者将和全美的已经参加我们所有人计划的为期一年的beta测试的超过25,000名参与者一起为该计划的全国启动作准备。 其目标为招募100万以上的志愿者，并对在研究中代表性不足的群体进行抽样，从而使该计划成为同类中规模最大，资源种类最多的。

Mayo Clinic是国家卫生研究院资助来参加该计划的全美的100多个组织机构（100 organizations）之一。 2016年，Mayo Clinic，作为全美国的生物库，从国立卫生研究院获得了超过五年的1.42亿美元的资助。

Mayo Clinic总裁兼首席执行官John Noseworthy, M.D.表示：“与NIH的合作工作使我们能够从传统上在研究中代表性不足的群体（例如妇女和儿童）收集健康数据。这项新计划将使全美国的研究人员能够使用Mayo Clinic的我们所有人研究计划的生物库来转化真正代表我们国家的公民多样性的研究结果。”

来自每个参与者的35个样本，总共3500万个生物样本将存放在Mayo Clinic的我们所有人研究计划的生物库中。

我们所有人研究计划的生物库的联合首席研究员Stephen Thibodeau, Ph.D.说：“该计划的参与者将代表全美国的所有群体，这一点对于我们考察代表性不足的人群以及使研究发现惠及所有不同人群尤其重要。” Dr. Thibodeau是个体化医学中心Mayo Clinic Biorepositories项目的David F. and Margaret T. Grohne 基金会主任。

为了准备该计划的全国启动，Mayo将其在明尼苏达州的35,000平方英尺的设施扩大了一倍，以用于加工，储存和分配。另外Mayo在佛罗里达还有2000平方英尺的扩建，其将用来储存20-25%（八百万到一千万）所收集的样本，以保护其免受当地自然灾害的影响。

该项目的联合首席研究员，生物样本存取加工核心实验室主任Mine Cicek, Ph.D.说：“我们的设施能为所有生物样品提供存档，将它们存储在最佳条件下，以保持质量并将损失，损坏或污染降至最低，并能够进行有效的检索和分配。”

Mayo将利用Mayo Medical Laboratories的资源来实现该计划的目标。 Mayo Medical Laboratories在全美的网络覆盖全部50个州，在全国有300多个信使。 Mayo Medical Laboratories与主要物流供应商有长期的合作关系，以确保标本的最短运输时间。

Mayo Clinic Center for Individualized Medicine 的Carlson and Nelson Endowed 主任Keith Stewart, M.B., Ch.B.说：“我们对我们所有人研究计划的热情参与反映了我们的信念，通过推进精准医学来为改善我们国家的健康做出贡献。”

“我们所有人”是美国卫生与公众服务部的注册服务标志。

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