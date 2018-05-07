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2018年5月7日

Mayo Clinic在DiversityInc的最佳医院和医疗卫生系统排名中名列第10名

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 – Mayo Clinic再次名列DiversityInc的最佳医院和医疗卫生系统排名。这是Mayo连续第七年因其对多元化，包容性和公平性的承诺与坚持而名列最佳医疗保健机构之列。

Mayo Clinic的多样性与包容性办公室 （Office of Diversity and Inclusion）的医疗主任，Sharonne Hayes, M.D.表示这些持续的认可并不意外，相反地，这是对全Mayo Clinic 那些与多样性与包容性办公室以及同事们紧密合作，奉献出他们的时间与努力的人们的认可，他们的努力确保Mayo Clinic 成为提供最高质量医疗护理和良好工作环境的友好场所。

Dr. Hayes 在周二晚间为该DiversityInc排名而举行的晚宴上表示：“Mayo Clinic很高兴再次得到同行组织对其成为一个热情友善，公平的卫生保健机构的努力的认可。每年的DiversityInc评比排名都是一个促使我们通过更加严格的标准来进步的机会，而我们也每年都抓住了这个机会获得了进步和该最佳排名。”

Mayo Clinic 致力于建立多样化的员工队伍，通过导师计划培养人才，为患者和员工推广包容性环境，以及在领导层次上优先考虑这项工作等都是促使其获得此高排名的因素。近年来，Mayo Clinic 的越来越多的部门的领导层中有负责多样化的代表的参与，他们是这些部门的领导团队的一员，并确定该部门所特有的在多样化方面的需求和优先事项。 Mayo Clinic 员工资源小组 （Mayo Employee Resource Groups）是员工们围绕着多样性而组织的各个小组，其数量和成员人数也都有所增加。多元化的领导者和小组成员们共同努力来推进最佳实践。

关于本排名

每个参加排名的组织机构都要完成问卷调查。 该问卷调查要由领导或组织机构签署确认，以确保所提供信息的准确性。 通过此调查，参加排名的组织机构会在下面四个同等重要的领域被评估和排名：人员招聘，人才开发，高级领导承诺和供应商的多样性。

具体来说，此排名会考虑以下这些具体方面：

人才储备，包括在职员工的具体情况，招聘工作和现有人才的广度

人才发展，包括员工资源群体，辅导机会，慈善事业，人员流动和公平性

领导责任，这会影响沟通和可见性

供应商多元化，与少数民族，女性，LGBT，残疾人和退伍军人所拥有的企业的商业往来和支出。

DiversityInc使用来自参与排名的组织机构所提交的调查数据来确定分数。 各参与者不需缴费来参加此排名。

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关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，newsbureau@mayo.edu