Líder empresarial de Arizona dona 25 millones de dólares a la Escuela de Medicina de Mayo Clinic

Newswise — SCOTTSDALE, Arizona: Mayo Clinic recibió una donación de 25 millones de dólares de los señores William A. y Carolyn D. Franke y familia, residentes de Paradise Valley en Arizona. Esta donación de capacidad transformadora financiará becas y operaciones, como desarrollo del profesorado e innovaciones al currículo en la Escuela de Medicina de Mayo Clinic en el campus de Arizona. Constituye la mayor contribución que Mayo Clinic en Arizona haya recibido en su historia.

En reconocimiento a esta donación, el Centro Educativo de Mayo Clinic en el Mayo Clinic Hospital de Arizona llevará el nombre de Centro Educativo Franke de Mayo Clinic.

El señor William (Bill) Franke, uno de los líderes empresariales más prominentes de Arizona, conjuntamente con su familia han estado interesados desde hace mucho tiempo en la educación y su correspondiente repercusión sobre la economía de Arizona. Lo que atrajo a la familia Franke a la Escuela de Medicina de Mayo Clinic fue la dedicación que muestra esta institución en educar a estudiantes diversos. La donación garantizará la existencia de becas para reclutar a los mejores y más brillantes estudiantes que eligen su carrera profesional debido a la pasión que sienten por ella, en lugar de por asuntos económicos o sociales.

“En este siglo XXI, si queremos atender las necesidades de los pacientes y de la sociedad, debemos no solamente redefinir la educación médica, sino también avanzar modelos innovadores en la educación médica. Esta donación es muy importante porque permite que la Escuela de Medicina de Mayo Clinic avance en su camino y continuamente evalúe y reelabore el currículo para brindar los mejores programas educativos y paradigmas de aprendizaje disponibles en el mundo”, comenta el Dr. Fredric Meyer, decano ejecutivo de educación en Mayo Clinic y médico que ostenta el título de Decano Ejecutivo Juanita Kious Waugh para Educación.

“El camino para convertirse en médico es largo y difícil. Los estudiantes tienen por delante años de mucha dedicación con costos económicos considerables. Nuestra familia está decidida a hacer que el camino de estos estudiantes sea menos oneroso, con la esperanza de que los alumnos calificados, talentosos y necesitados no se desanimen por la carga económica. Deseamos que ellos se mantengan enfocados en la educación médica que la Escuela de Medicina de Mayo Clinic puede brindarles”, dice el señor Franke.

Los médicos necesitan más que solamente las capacidades médicas tradicionales para tener éxito en los hospitales del mañana. Los estudiantes más prometedores son aquellos que buscan la experiencia académica más rigurosa que incorpora tecnología avanzada y oportunidades de recibir capacitación suplementaria. La Escuela de Medicina de Mayo Clinic está transformando la educación médica y la capacitación investigativa para mejorar la atención del paciente, acelerar el descubrimiento y la innovación, así como avanzar la práctica de la medicina. A través de un currículo dedicado a la educación constante, los estudiantes de la Escuela de Medicina de Mayo Clinic aprenden de profesores de renombre mundial a fin de intercambiar ideas y desafiar a la ciencia tradicional con la búsqueda incesante de nuevos conocimientos. Esta filosofía ha conseguido que la escuela de medicina ocupe el puesto número 6 entre las mejores escuelas de medicina del U. S. News & World Report (Noticias de EE. UU. e Informe Mundial).

“Esta donación de capacidad transformadora y realizada por la familia Franke no solo brinda becas y financiamiento operacional, sino que sustenta las bases para el continuo crecimiento de una medicina innovadora y humanitaria en la zona suroccidental del país. Nuestra visión es que Arizona se convierta en un destino nacional para la educación médica, además de ser un centro para la atención de las afecciones más complejas. Los egresados de nuestra escuela de medicina serán innovadores y líderes que continuarán contribuyendo al cambio positivo a nivel local, nacional y mundial”, acota el Dr. Wyatt Decker, médico que se desempeña como vicepresidente de Mayo Clinic y director ejecutivo de Mayo Clinic en Arizona.

La escuela de medicina es la escuela estrella de la Facultad de Medicina y Ciencias de Mayo Clinic, uno de los mayores sistemas de educación de posgrado médico en América del Norte. En las 4 escuelas de la facultad anualmente se educan más de 4000 estudiantes. Además, la Escuela para Desarrollo Profesional Continuo de Mayo Clinic instruye a 100 000 alumnos todos los años.

Información sobre el señor Franke

El señor Franke es socio administrador de Indico Partners LLC, firma de propiedad privada, enfocada en inversiones en el transporte aéreo. Durante su carrera empresarial, el señor Franke se ha desempeñado como director ejecutivo de una de las compañía de productos forestales de Fortune 500, como presidente del Comité Ejecutivo del Valley National Bank que ahora es parte de Chase Bank, como presidente de la Corporación Circle K que es una gran compañía de tiendas de abarrotes en Estados Unidos, y como director ejecutivo de American West Airlines (ahora parte de American Airlines). El señor Franke es un pionero en la aviación y los expertos en la industria lo consideran el prinicipal responsable de la creación de un transportador de muy bajo costo en Estados Unidos.

El señor Franke prestó sus servicios como presidente fundador de Airplanes Group Ltd. que es un medio de 5 mil millones de dólares para el financiamiento aeronáutico creado por la cartera aeronáutica de GPA Group plc., compañía irlandesa de arrendamiento aeronáutico sustentada por GE Capital Aviation Services. Participó también en la adquisición en el año 1998 de GPA (ahora llamada AerFi Group) por parte de Texas Pacific Group, Inc. y prestó servicios en la junta directiva de AerFi Group hasta su venta en el año 2000 a Debis AirFinance. Además, junto con un grupo inversor dirigido por David Bonderman, el señor Franke invirtió en Ryanair DAC antes de su primera oferta pública. El señor Franke asimismo fue presidente fundador de Tiger Airways Singapore Pte Ltd. y prestó sus servicios como presidente de Spirit Airlines Inc. de EE. UU.; actualmente es presidente de Frontier Airlines de EE. UU., de JetSmart Arlines de Chile y de Wizz Air Hungary Ltd., además de ser uno de los directores de Volaris de México; prestó y continúa prestando sus servicios en varias juntas directivas de compañías públicas.

El señor Franke nació en Texas y creció en Latinoamérica. Vivió en Buenos Aires, Argentina, en Asunción, Paraguay, y en Sao Paulo, Brasil.

Toda su educación universitaria fue en la Universidad de Stanford y recibió un doctorado honorario de la Universidad del Norte de Arizona. El hijo de los señores Franke, David, y su esposa, Stephanie, son miembros del Comité para Consejo Administrativo de Mayo Clinic en Arizona. Estos representantes filantrópicos ayudan a forjar sociedades valiosas y activas con personas dedicadas a respaldar los valores, la misión, la visión y las prioridades para campañas de financiación de Mayo Clinic.

###

Información sobre la Escuela de Medicina de Mayo Clinic

La Escuela de Medicina de Mayo Clinic, originalmente establecida en 1972 en Rochester, es considerada una de las 10 primeras escuelas de medicina del país según el U. S. News & World Report (Noticias de EE. UU. e Informe Mundial). Es una escuela de medicina con campus en Arizona, Florida y Minnesota, a la cual se considera una de las más competitivas del país en cuanto al ingreso de los alumnos. La ampliación a escuela nacional de medicina le otorga la capacidad de ofrecer a los estudiantes educación médica extraordinaria y experiencias clínicas sumamente diversas en todos los campus de Mayo.

Información sobre Mayo Clinic

Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro y dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación que ofrece atención experta e integral a todos los que necesitan recobrar la salud. Infórmese más acerca de Mayo Clinic. Visite la Red Informativa de Mayo Clinic.

Contacto para los medios de comunicación:

Sharon Theimer, Relaciones Públicas de Mayo Clinic, 507-284-5005, correo electrónico: newsbureau@mayo.edu.