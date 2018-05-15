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2018年5月15日

亚利桑那州商业领袖向Mayo Clinic医学院捐赠2500万美元

Newswise — 亚利桑那州斯科茨代尔 – Mayo Clinic收到了来自亚利桑那州天堂谷的William A. Franke 威廉 A.弗兰克和Carolyn D. Franke卡罗琳D.弗兰克及其家人的2500万美元捐赠。 该变革型的礼物将支持奖学金和运营资金，如Mayo Clinic医学院的亚利桑那校区的教师发展和课程创新等。 这是Mayo Clinic亚利桑那校区历史上最大的捐赠。

为了纪念该捐赠，亚利桑那州Mayo Clinic Hospital的Mayo Clinic教育中心将被命名为Mayo Clinic 弗兰克教育中心 （Mayo Clinic Franke Education Center ）。

作为亚利桑那州最著名的商业领袖之一，威廉（比尔）弗兰克先生和他的家人一直关注教育以及教育对亚利桑那经济的影响。 弗兰克家族非常支持Mayo Clinic医学院的学员教育多样性的承诺。这份礼物将保证奖学金用于招收最好和最聪明的学生，使他们能根据自己的兴趣所在而不是财务问题或社会背景来进行职业选择。

Mayo Clinic教育执行院长Fredric Meyer, M.D.表示：“如果我们要在21世纪满足患者和社会的需求，我们必须重新定义医学教育和推进创新型医学教育模式。这份礼物拥有强大的支持力量，可以帮助Mayo Clinic医学院推进这一进程，使学校能够不断评估和重新设计课程，以提供世界上最好的教育课程和学习范例。” Dr. Meyer是 Juanita Kious Waugh教育执行院长。

弗兰克先生说：“成为一名医生的道路漫长而富有挑战。学生会面临多年的重大财务成本支出。 作为一个家庭，我们致力于减少该过程的困难，以希望合格的，有才能的和有需要的学生不会因为财务负担而感到灰心。 我们希望他们专注于Mayo Clinic医学院所提供的医学教育。”

要在未来的医院取得成功，医生不仅仅需要传统的医学技能，最有前途的学生还寻求更严格的学术培训和经验，其将先进的技术和机会用于辅助培训。 Mayo Clinic医学院正在努力变革医学教育和研究培训，以改善患者护理，加速发现和创新，并推进医学实践。 通过专门设置的终身教育的课程，Mayo Clinic医学院的学生可以向世界一流的教师学习，交流思想，挑战传统科学，并不断追求新知识。 这一理念使得该医学院获得了美国新闻与世界报道的最佳医学院排名的第6位。

Mayo Clinic副总裁兼亚利桑那Mayo Clinic首席执行官Wyatt Decker, M.D.说：“来自弗兰克家族的这项变革性的礼物不仅提供奖学金和运营资金 -- 它还为美国西南地区的不断创新和富有同情心的医学的持续成长奠定了基础。我们的愿景是，亚利桑那州将成全国的医学教育的目的地，并能为最复杂的病症提供医疗保健。 我们的医学院毕业生将能成为创新者和领导者。 他们将继续为当地，国家和全球层面的积极变革做出贡献。”

该医学院是Mayo Clinic医学和科学学院的旗舰学校，是北美最大的研究生医学教育系统之一。 该医学院每年在四所学校共教育4000多名学生。 此外，Mayo Clinic持续专业发展学院（Mayo Clinic School of Continuous Professional Development）每年为10万名学员提供教育。

关于弗兰克先生

弗兰克先生是Indigo Partners LLC的管理合伙人，Indigo Partners LLC是一家专注于航空运输投资的私募股权公司。 在弗兰克先生的商业生涯中，他曾担任位列财富500强的一家森林产品公司的首席执行官，Valley National Bank执行委员会主席 （该银行现在是大通银行的一部分），美国大型便利店公司Circle K Corp的董事长 ，美国西部航空公司（现为美国航空公司的一部分）的首席执行官。 弗兰克先生是航空业的先驱，被行业专家认为是美国创建超低成本航空公司的代表人物。

弗兰克先生曾经担任飞机集团有限公司（Airplanes Group Ltd.）的创始主席，该公司是一家价值50亿美元的飞机融资公司，由爱尔兰飞机租赁公司GPA Group plc的飞机组合创建，并由GE Capital Aviation Services提供支持。 他曾参与德克萨斯太平洋集团有限公司1998年对GPA（后更名为AerFi集团）的收购并服务于AerFi集团的董事会，直至2000年将其出售给Debis AirFinance。 此外，弗兰克先生与David Bonderman领导的投资集团一起成为公开发行前的瑞安航空DAC的投资者。 弗兰克先生是虎航新加坡私人有限公司（Tiger Airways Singapore Pte Ltd）的创始主席。 还曾担任Spirit Airlines Inc.（美国）的董事长，以及Frontier Airlines（美国），JetSmart Airlines（智利）和Wizz Air Hungary Ltd.的董事长，并且是Volaris（墨西哥）的董事; 他曾服务于和现在仍服务于多家上市公司的董事会。

弗兰克先生出生在德克萨斯州，并在拉丁美洲长大。 他曾居住在阿根廷的布宜诺斯艾利斯， 巴拉圭的亚松森，以及圣保罗。

他拥有斯坦福大学的本科和研究生学位，并且获得了北亚利桑那大学的荣誉博士学位。 弗兰克的儿子戴维和他的妻子斯蒂芬妮是Mayo Clinic亚利桑那州领导委员会的成员。这些慈善家与其他的致力于Mayo Clinic的价值观，使命，愿景和活动资助的个人建立了有意义的积极的合作关系。

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关于Mayo Clinic医学院

Mayo Clinic医学院最初于1972年成立于美国明尼苏达州的罗切斯特市，其被美国新闻与世界报道评为全美国的十佳医学院之一。 它的全国性医学院在亚利桑那州，佛罗里达州和明尼苏达州设有校区，并被认为是全美国入学竞争最激烈的医学院之一。 其扩展到全国性的医学院使学校有能力为Mayo的所有校区的学生提供优质的医学教育和高度多样化的临床体验。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

媒体联系：

Sharon Theimer, Mayo Clinic公共事务部，507-284-5005，newsbureau@mayo.edu