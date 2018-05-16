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2018年5月16日

Mayo Clinic的新发现有助于医生对卵巢癌，脑癌患者进行个体化治疗

明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic的研究人员发现，一种在癌症中有缺陷的分子通讯途径是确定卵巢（ovarian）癌和侵袭性脑（brain）癌的麻疹病毒溶瘤（oncolytic）治疗有效性的关键因素。 这一发现使研究人员能够开发一种预测个体卵巢（ovarian）癌和脑（brain）癌患者治疗有效性的算法。 该研究结果发表在《国家癌症研究所杂志》（Journal of the National Cancer Institute）上。

本文资深作者，Mayo Clinic罗切斯特校区分子医学系（molecular medicine）主任Evanthia Galanis, M.D.表示：“这一发现和算法将使我们能够通过匹配最合适的患者和溶瘤病毒疗法来进行个体化癌症治疗。我们还能知道哪些患者可以受益于癌症病毒疗法与其他免疫方法的结合。”

这种被称为干扰素应答途径的激活通道在癌细胞中被认为有缺陷。 然而根据该研究团队的研究结果，情况并非如此。 他们对基因变异和基因标签进行了研究来确定哪些途径可以抵抗Mayo Clinic长期以来开发的抗病毒疗法。

研究人员在第一阶段临床试验中测试了对人类卵巢癌和脑肿瘤移植入小鼠和患者的算法。 他们由此发现了一个可以预测治疗敏感性和耐药性的加权基因标签。 而随后的研究还表明，一种被批准用于治疗恶性血液疾病的药物ruxolitinib，当被用于新的用途时，能够帮助克服这种耐药性。 这种靶向干扰素应答途径的药物可使麻疹病毒疗法的有效性提高1000倍。

研究人员说，这些发现将有助于选择适当患者进行涉及溶瘤病毒的临床试验，并帮助确定在医疗中如何设计和使用这些病毒，包括开发有效的联合疗法。

该研究由美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）和Richard M. Schulze Family基金会（Richard M. Schulze Family Foundation）资助。

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