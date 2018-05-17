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2018年5月17日

研究人员确定了克服肺癌CT成像中假阳性的方法

明尼苏达州罗切斯特 – 由来自Mayo Clinic的研究人员组成的研究小组已经确定了一项技术来解决基于CT的肺癌（lung cancer）筛查中的假阳性问题。 该团队的研究结果发表在最新一期的PLOS One杂志上。

Mayo Clinic的肺病学家Tobias Peikert, M.D.表示：“作为一名医生，筛查肺癌患者最具挑战性的问题之一就是绝大多数检测到的肺结节其实并不是癌症。即使在肺癌高危人群中，也有多达96％的结节不是癌症。”

Dr. Peikert说，假阳性检测结果会引起患者的极大忧虑，并经常会导致其它不必要的额外检测，甚至包括进行手术。

Dr. Peikert还说：“假阳性的肺癌筛查结果也同时增加了医疗保健费用，并可能导致医生无意中造成的伤害甚至死亡。”

为了解决肺癌筛查中的假阳性问题，作为National Lung Cancer Screening Trial的一部分，范德比尔特大学的Dr. Peikert和Fabien Maldonado, M.D.及其合作者使用了一种基因组学方法来分析所有被诊断的肺癌的CT图像。 放射组学是一个医学领域，涉及从医学图像中提取大量的定量数据，并使用计算机程序来识别肉眼无法看到的疾病特征。

研究人员测试了一组中的57个变量，包括体积，结节密度，形状，结节表面特征和周围肺组织的质地等特征。 他们确定了8个变量来使他们能够区分良性结节和癌性结节。 这八个变量中没有一个与结节大小直接相关，研究人员也没有将任何人口统计变量，如年龄、吸烟状况和既往癌症史等作为他们的测试的一部分。

Dr. Peikert表示虽然这种技术看起来很有前景，并有可能改变医生评估偶然检测到的肺结节的方式，但其仍需要额外的检验来验证。

该研究的经费由美国国防部与范德比尔特大学医学院联合提供。

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