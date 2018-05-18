专家警告

2018年5月18日

专家警告：医生解释了激素与偏头痛之间的关系

Newswise — 明尼苏达州罗切斯特 --偏头痛（migraine）患者都清楚的知道，其悸动性的疼痛可能会严重到使人变得虚弱。而该疼痛在两性之间的表现并不相同。 研究表明，患偏头痛的女性是男性的三倍。

虽然这种性别差异的原因尚未被确定，但专家认为，激素在其中起着重要作用。Mayo Clinic’s Office of Women’s Health主任及在 Mayo Clinic Proceedings上发表的一篇关于女性偏头痛概述的主要作者Stephanie Faubion, M.D.解释了为什么女性患偏头痛的风险会在其一生中不断变化以及激素在治疗中的潜在作用。

偏头痛与其他类型头痛有什么不同？偏头痛的特征为悸动性的脉动般的疼痛 – 其通常发生在头部的一侧。 它可以是中度到重度的疼痛，可持续4到72小时。 这些头痛发病通常会伴随着恶心，呕吐和对光线和声音的极度敏感。 在某些情况下，人们在偏头痛之前或偏头痛期间会有征兆，这是一些神经系统的症状，可能包括看见光线闪烁，出现盲点或脸部一侧或手臂或腿部的刺痛等。

在女性的一生中，是否有某些时期患偏头痛的风险会更高？

根据Dr. Faubion的说法，该问题的答案是明确的“是”。

Dr. Faubion说：“我们不知道为什么女性比男性更容易患偏头痛，但我们知道，在女性一生中那些激素水平变化的时期，她们更容易患该病。”

当女孩开始月经时，偏头痛的可能性会增加。 妇女在分娩后和围绝经期时（女性卵巢开始产生较少的雌激素）偏头痛的风险也会增加。 到达更年期时，约有40％的女性患有偏头痛。

激素在引起女性偏头痛中所起的作用？女性激素雌激素的突然减少会引发女性偏头痛。 事实上，高达70％的患有偏头痛的女性报告说她们的偏头痛发病与她们的经期之间有关联。而与月经相关的偏头痛通常不会伴有前述征兆现象。

Dr. Faubion 说“月经性偏头痛的典型发病时间是从经期开始前一至两天，持续到经期开始后的一至两天。”

在怀孕期间，当雌激素水平升高时，大多数女性报告说其偏头痛得到改善。 但分娩后，雌激素水平急剧下降，女性可能会出现严重的偏头痛。 在更年期期间，由于雌激素水平突然下降，女性可能会更频繁地经历偏头痛。

Dr. Faubion 说“在围绝经期内，偏头痛可能会变得不稳定，但一般来说，偏头痛在绝经后的发生将不再频繁。”

对于患偏头痛的女性有哪些治疗方法？如果标准的偏头痛治疗方法不起作用，激素避孕方法（如避孕药，贴剂和阴道环）可能会有所帮助。 这些激素疗法当连续使用时可防止雌激素水平的突然下降。

Dr. Faubion 说：“如果能避免雌激素的下降，则通常可以预防偏头痛的发作。”

她表示，对于那些患有激素相关偏头痛的，身体健康而且可以服用避孕药的患者，她通常会给这些患者开低剂量的避孕药，直到其到达更年期。

虽然激素疗法不是对每个人都适用，但它有可能帮助一些女性摆脱月经相关的偏头痛。

Dr. Faubion 说：“当你每个月都会因为偏头痛而损失一周的时间，这可不是一件小事。”

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