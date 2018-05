新闻发布

2018年5月21日

Mayo Clinic确定三阴性乳腺癌的潜在治疗选择

明尼苏达州罗切斯特 -- Mayo Clinic研究人员发现,一种用于治疗血癌的药物可能对治疗三阴性乳腺癌也有效果。 三阴性乳腺癌是最具攻击性和致命性的乳腺癌(breast cancer)之一。 该研究(study)发表在《临床研究杂志》(Journal of Clinical Investigation)上。

该研究发现,经美国食品和药物管理局批准用于治疗某些血液癌症的药物5-氮杂-2’-脱氧胞苷(地西他滨)可显著抑制三阴性乳腺癌(包括对化疗有抗性的肿瘤)的生长,这种反应取决于某种被称为DNA甲基转移酶蛋白的关键蛋白的存在,该蛋白仅存在于一部分三阴性乳腺癌中,而这提供了一种方法来确定哪些患者可以从该治疗中获益。

Mayo研究员Liewei Wang, M.D., Ph.D.说:“我们非常需要为三阴乳腺癌找出更多的治疗方法,这是最难治疗的乳腺癌亚型之一。 这项研究显示我们可以利用现有的许多美国食品和药物管理局批准的药物,通过更好地了解它们的作用机制并将它们应用于其它癌症来扩大其使用范围。”

这项研究是乳房癌基因组指导治疗(Breast Cancer Genome-Guided Therapy)(BEAUTY)研究正在进行的工作的一部分,该研究由Mayo医学肿瘤学家Matthew Goetz, M.D. 和Mayo乳腺外科医生Judy Boughey, M.D.共同领导。 BEAUTY研究从接受化疗的乳腺癌患者处获得患者产生的异种移植物(xenografts)(永生化乳房肿瘤细胞)。

Dr. Boughey说:“肿瘤对化疗反应不佳的患者会有显著增加的乳腺癌复发和死亡的风险。因此,我们的研究重点是为这些患者寻找新的治疗方案。”

在来自BEAUTY的活体异种移植物中,Mayo研究人员发现,当存在DNA甲基转移酶蛋白质时,地西他滨在低治疗剂量下对三阴性乳腺癌有疗效。 低剂量具有较低的毒性,并能使药物治疗持续更长的时间,所有这些都会有助于获得更好的治疗效果。

Dr. Goetz表示,目前正在计划进行一项名为BEAUTY2的前瞻性临床试验来研究地西他滨的作用。该试验重点研究对化疗耐药的三阴性乳腺癌女性患者。

这项工作得到了下列支持:Mayo Clinic Center for Individualized Medicine; Nadia’s Gift Foundation; John P. Guider; Eveleigh家族; Pharmacogenomics Research Network(基金编号U10GM 61388-15至RW,LW,MPG); 美国国立卫生研究院(基金编号RO1 GM28157至RW,CA 196648至LW); Mayo Clinic Cancer Center(基金编号CA15083-40A2至MPG,JNI); George M. Eisenberg Foundation for Charities; Mayo Clinic Breast SPORE(基金编号P50CA 116201-9至MPG,JNI,DWV,VJS,KRK); Prospect Creek Foundation和Randy Shaver Cancer Research and Community Fund; CTSA(基金编号UL1 TR002377,国家推进转化科学中心,美国国家卫生研究院的一个组成部分)。

