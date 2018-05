ALERTA DA ESPECIALISTA

29 de maio de 2018

Alerta da especialista: Médica explica ligação entre hormônios e enxaqueca

ROCHESTER, Minnesota, EUA — Como é do conhecimento de quem sofre de enxaqueca, a dor pulsante associada a ela pode ser bastante intensa e debilitante. E não há igualdade entre os sexos quando se trata desses ataques devastadores. Pesquisas mostram que a incidência de enxaqueca é três vezes maior em mulheres do que em homens.

Embora a causa dessa diferença ainda não tenha sido determinada com certeza, especialistas afirmam que os hormônios desempenham um papel importante. Stephanie Faubion, M.D., diretora do Departamento de Saúde da Mulher da Mayo Clinic e autora de um artigo que fornece um panorama da incidência de enxaqueca nas mulheres, publicado no Mayo Clinic Proceedings, explica por que os riscos das mulheres sofrerem enxaqueca muda ao longo de suas vidas e qual é o papel potencial dos hormônios no tratamento.

De que forma as enxaquecas são diferentes de outras dores de cabeça? As enxaquecas são caracterizadas por uma dor latejante, pulsante, frequentemente em um lado da cabeça. Elas vão de moderadas a intensas e podem durar de 4 a 72 horas. Frequentemente, os ataques são acompanhados de náusea, vômito e sensibilidade extrema à luz e a ruídos. Em alguns casos, as crises de enxaqueca são precedidas ou acompanhadas de sintomas chamados de aura. Trata-se de sintomas do sistema nervoso que podem incluir lampejos, pontos cegos ou formigamento em um lado da cabeça ou nos braços ou pernas.

Há determinados períodos na vida da mulher em que ela tem maior probabilidade de sofrer enxaquecas? De acordo com a doutora Faubion, a resposta certamente é “sim”.

“Não sabemos por que as mulheres têm maior probabilidade de sofrer enxaquecas que os homens, mas sabemos que elas ficam mais vulneráveis em determinados períodos da vida em que os níveis hormonais variam”, afirma ela.

A probabilidade de sofrer enxaquecas aumenta quando as meninas começam a menstruar. O risco de sofrer enxaquecas também aumenta após dar à luz e durante a perimenopausa, o período em que os ovários passam a produzir menos estrogênio. Quando atingem a menopausa, cerca de 40% das mulheres já sofreram enxaquecas.

De que forma os hormônios causam enxaqueca nas mulheres? Quedas repentinas do hormônio feminino estrogênio podem desencadear enxaquecas nas mulheres. De fato, até 70% das mulheres que sofrem enxaquecas indicam que há uma ligação entre essas crises e o período menstrual. Normalmente, enxaquecas relacionadas ao período menstrual estão associadas a sintomas de aura.

“O mais frequente é que as enxaquecas menstruais surjam um ou dois dias antes do início do período menstrual e que durem até um ou dois dias depois disso”, afirma a doutora Faubion.

Durante a gravidez, quando os níveis de estrogênio aumentam, a maioria das mulheres observa melhoras com relação às crises de enxaqueca. Entretanto, antes de dar à luz, quando os níveis de estrogênio caem abruptamente, as mulheres podem apresentar enxaquecas intensas. Durante a perimenopausa, elas podem sofrer enxaquecas com maior frequência devido à queda repentina dos níveis de estrogênio.

“Pode ser complicado durante o período da perimenopausa, mas, de modo geral, a frequência das enxaquecas tende a diminuir após a menopausa”, afirma a doutora Faubion.

Quais são as opções de tratamento disponíveis para mulheres que sofrem enxaquecas? Se os tratamentos padrão para enxaqueca não funcionarem, métodos contraceptivos hormonais, como pílulas anticoncepcionais e anéis vaginais, podem ajudar. Quando usados continuamente, esses tratamentos hormonais impedem quedas repentinas nos níveis de estrogênio.

“Quando conseguimos evitar essa queda no estrogênio, frequentemente conseguimos evitar crises de enxaqueca”, relata a doutora Faubion.

Segundo ela, para pacientes com enxaquecas relacionadas a hormônios que são saudáveis e podem tomar pílulas anticoncepcionais, prescreve-se uma pílula de baixa dosagem até que cheguem à menopausa.

Embora não seja uma opção para todas, a terapia hormonal tem o potencial de ajudar a eliminar as enxaquecas relacionadas à menstruação para muitas mulheres.

“Perder uma semana da vida todo mês por causa de enxaquecas não é algo irrelevante”, diz a doutora Faubion.

