Últimas noticias sobre los sofocos: pueden durar más de lo que se cree

Newswise — SCOTTSDALE, Arizona: Los síntomas de la menopausia no solamente ocurren en la mediana edad, dice un nuevo estudio de Mayo Clinic, publicado este mes en la Revista de la Sociedad Norteamericana de Menopausia.

El estudio fue realizado por investigadores de Mayo Clinic y recolectó datos de casi 5000 mujeres. Al preguntarles si presentaban algún síntoma comúnmente relacionado con la menopausia, como sofocos o sudores nocturnos (síntomas vasomotores), un buen porcentaje informó tenerlos en la década de los 60, 70 y 80 años.

“La cantidad de mujeres participantes en el estudio que informaron y buscaron atención para controlar los síntomas saca a la luz una posible necesidad médica desatendida de las mujeres de más de 60 años de edad. Una mayor concienciación al respecto permitirá a los médicos clínicos identificar estos síntomas molestos y revisar las alternativas de tratamiento con las mujeres, lo cual puede llevar a mejorarles la calidad de vida”, comenta la Dra. Paru David, médica especialista en menopausia de Mayo Clinic en Arizona y autora del estudio.

Las mujeres mayores de 60 años que informaron presentar síntomas vasomotores entre moderados y fuertes (sofocos) tenían mayor probabilidad de ser casadas o de estar en una relación estable y eran menos proclives a informar que gozaban de excelente salud. Quienes tuvieron menopausia quirúrgica o inducida también eran más proclives a informar síntomas vasomotores después de los 60 años. La cafeína parecía aumentar la probabilidad de tener síntomas vasomotores en las mujeres mayores de 70 años.

El estudio también descubrió que las mujeres bajo terapia hormonal eran menos proclives a informar acerca de sofocos y sudores nocturnos moderados o fuertes, y los investigadores así lo anticipaban. La ventaja de iniciar la terapia hormonal para la menopausia en ciertas mujeres debidamente seleccionadas suele superar el riesgo de quienes aún no cumplen 60 años o que están dentro de los primeros 10 años de menopausia. Sin embargo, no se sabe cuándo es adecuado suspender las hormonas. La Sociedad Norteamericana de Menopausia, la Sociedad Endocrina y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia no recomiendan suspender arbitrariamente la terapia hormonal para la menopausia solo en base a la edad. Las mujeres deben hablar acerca de la duración de la terapia hormonal con sus proveedores de atención médica, quienes pueden exponer los riesgos y las ventajas individuales para tomar decisiones sobre el tratamiento.

“Las mujeres de 60, 70 y 80 años que todavía presentan síntomas de menopausia deben hablar con sus médicos para no solo encontrar un plan de tratamiento, sino alivio, y mejorar su calidad de vida”, añade la Dra. Juliana Kling, médica especialista en menopausia de Mayo Clinic en Arizona y coautora del trabajo.

###

Información sobre Mayo Clinic

Mayo Clinic es una organización sin fines de lucro y dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación que ofrece atención experta e integral a todos los que necesitan recobrar la salud. Infórmese más acerca de Mayo Clinic. Visite la Red Informativa de Mayo Clinic.

Contacto para los medios de comunicación:

Sharon Theimer, Relaciones Públicas de Mayo Clinic, 507-284-5005, correo electrónico: newsbureau@mayo.edu.