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2018年6月5日

Mayo Clinic的研究人员在开发肝癌DNA测试上更近了一步

Newswise — 华盛顿，哥伦比亚特区 -- 来自Mayo Clinic和Exact Sciences Corporation的一组研究人员已经完成了一项II期研究，将一组DNA标记物作为一种检测肝癌（liver cancer）的方法与甲胎蛋白进行了比较。 研究人员在华盛顿特区举行的2018年消化疾病周（Digestive Disease Week）会议上介绍了他们的发现。

Mayo Clinic的胃肠病专家John Kisiel, M.D.,表示：“我们目前使用超声波和称为甲胎蛋白的血液蛋白标记物来检测肝癌。然而不幸的是，这些测试对于可治愈阶段的肝癌并不是十分敏感，大多数真正需要这种测试的患者不容易获得该测试，或者因无法获得足够的测试而影响其有效性。”

Dr. Kisiel和他的同事开发了一种简单的血液检测方法，该方法使用了某些已知存在于肝癌组织中的异常DNA标记物。 他们证实了绝大多数来自原发性肝癌患者的血液样本中存在这些异常的DNA标记。 而同时，这些标记物在健康个体和在其后临床随访中没有肿瘤迹象的肝硬化个体中并不存在。

Dr. Kisiel 说：“我们很高兴这些DNA标记物能够检测出90％以上的可治愈阶段的肿瘤患者。这也是我们认为与目前可用的测试相比，DNA测试会十分有用的主要原因。” Dr. Kisiel 接着说，下一步将是通过更大患者人群的血液测试来验证这些标志物。

Dr. Kisiel 说，原发性肝癌是肝硬化（cirrhosis）或乙型肝炎（hepatitis B）患者的主要病痛表现和死亡原因。 在世界范围内，肝癌是导致癌症死亡的第二大原因。

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