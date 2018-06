Comunicado à imprensa

5 de junho de 2018

Pesquisadores da Mayo Clinic estão mais próximos de desenvolver um teste de DNA para o câncer de fígado

Newswise — WASHINGTON, D.C. – Um grupo de pesquisadores da Mayo Clinic e da Exact Sciences Corporation concluiu um estudo de fase II que realizou uma comparação entre um conjunto de marcadores de DNA e a alfafetoproteína como método para testar o câncer de fígado. Os pesquisadores apresentaram suas conclusões na conferência Digestive Disease Week (Semana das doenças digestivas) de 2018, em Washington, D.C.

"Atualmente, testamos o câncer de fígado através de ultrassons e de um marcador de proteína no sangue denominado alfafetoproteína", afirma John Kisiel, M.D., gastroenterologista da Mayo Clinic. "Infelizmente, estes testes são pouco sensíveis a cânceres de fígado em um estágio curável e a maioria dos pacientes que precisam deles não conseguem acessá-los facilmente ou não podem recebê-los com frequência suficiente para que sejam eficazes."

Dr. Kisiel e seus colegas desenvolveram um exame de sangue simples utilizando marcadores anormais de DNA conhecidos por estarem presentes em tecidos de câncer de fígado. Eles puderam constatar que os marcadores anormais de DNA estavam presentes na grande maioria das amostras de sangue provenientes de pessoas com cânceres de fígado primários. Ao mesmo tempo, estes marcadores estavam ausentes em indivíduos saudáveis e em indivíduos com cirrose hepática, mas sem evidência de tumores durante o acompanhamento clínico.

"Ficamos animados por os nossos marcadores de DNA terem detectado mais de 90 por cento dos pacientes com tumores em estágio curável", afirmou Dr. Kisiel. "Essa é a principal razão para acreditarmos que um teste de DNA poderá fazer a diferença, em comparação com os testes disponíveis atualmente." Dr. Kisiel afirma que a próxima etapa será validar estes marcadores em testes sanguíneos, com grupos de pacientes maiores.

O câncer de fígado primário é uma das principais causas de sofrimento e morte para os pacientes que sofrem de cirrose ou hepatite B, afirmou Dr. Kisiel. O câncer de fígado é a segunda maior causa de morte por câncer do mundo.

