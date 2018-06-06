نشرة إخبارية

6 يونيو 2018

باحثو Mayo Clinic يقتربون من تطوير اختبار الحمض النووي لسرطان الكبد

واشنطن العاصمة. -أكملت مجموعة من الباحثين العاملين في Mayo Clinic ومؤسسة Exact Sciences دراسة مكوَّنة من مرحلتين تُقارن مجموعة من علامات الحمض النووي (DNA) بألفا فيتو بروتين كطريقة للاختبار للكشف عن سرطان الكبد. وقد قدم الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مؤتمر أسبوع أمراض الجهاز الهضمي 2018 في واشنطن العاصمة.

ويقول الدكتور جون كيسيل، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في Mayo Clinic، "نختبر حاليًا سرطان الكبد باستخدام الموجات فوق الصوتية وعلامة بروتين الدم والتي تُسمى ألفا فيتو بروتين". "ولسوء الحظ، هذه الاختبارات ليست حساسة بدرجة كبيرة لسرطان الكبد في المرحلة القابلة للشفاء، ومعظم المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الاختبار لا يتوافر لديهم هذا الاختبار بسهولة أو لا يستطيعون الحصول عليه في كثير من الأحيان ليكون فعالًا".

وقد طور الدكتور كيسيل وزملاؤه اختبار دم بسيط باستخدام علامات الحمض النووي الشاذة المعروفة بوجودها في أنسجة سرطان الكبد. وقد كانوا قادرين على تأكيد أن علامات الحمض النووي الشاذة كانت موجودة في الغالبية العظمى من عينات الدم التي جاءت من الأشخاص المصابين بسرطان الكبد الأولي. وفي نفس الوقت، كانت هذه العلامات غير موجودة في الأفراد الأصحاء والأفراد الذين يعانون من تليُف الكبد ولكنه لا يوجد دليل على وجود أورام في المتابعة السريرية الخاصة بهم.

ويقول دكتور كيسيل: "لقد كنا أكثر حماسًا لأن علامات الحمض النووي الخاصة بنا تمكنت من اكتشاف أكثر من 90 بالمئة من المرضى الذين يعانون من أورام في المراحل التي تكون قابلة للشفاء". "وهذا هو السبب الرئيسي وراء اعتقادنا بأن اختبار الحمض النووي (DNA) سيُحدث فرقًا، مقارنةً بالاختبارات المتوفرة حاليًا". ويقول دكتور كيسيل أن الخطوة التالية ستكون التحقق من صحة هذه العلامات في اختبارات الدم على مجموعات أكبر من المرضى.

ويضيف دكتور كيسيل أن سرطان الكبد الأولي هو السبب الرئيسي للمعاناة ولوفاة المرضى الذين يعانون من تليف الكبد أو الالتهاب الكبدي بي. ويعتبر سرطان الكبد هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة جراء الإصابة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

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