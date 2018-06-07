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2018年6月6日

与更年期有关的潮热持续时间可能会超出你的预想

亚利桑那州斯科茨代尔 – 根据《北美更年期协会》杂志（North American Menopause Society）发表的一项新的Mayo Clinic研究显示，更年期（Menopause）症状不仅仅发生在中年时期。

研究人员收集了近5,000名女性的数据。 当被问及是否经历过任何通常与更年期相关的症状时，如潮热和盗汗等，其中相当一部分人报告说她们在六十多岁，七十多岁和八十多岁时有这种症状。

Women’s Health Center at Mayo Clinic in Arizona的更年期专家以及本研究的共同作者Paru David, M.D.说：“研究中报告并寻求治疗这些症状的女性人数显示了60岁以上女性未满足的医疗需求的可能性。随着认识的提高，临床医生可以识别这些令人痛苦的症状，并与女性患者一起讨论可能的治疗方案，来提高患者的生活质量。”

报告中度至重度血管舒缩症状（如潮热和盗汗等）的60岁以上的女性更可能已婚或有忠诚的关系，并且不太可能将其自身的健康状况报告为“极好”。 那些经历过手术绝经或诱发绝经的60岁以上的女性也更可能报告血管舒缩症状。咖啡因可能会增加70岁以上女性的血管舒缩症状的可能性。

该研究还发现使用激素治疗（hormone therapy）的女性不太可能报告中度至重度的潮热和盗汗。 研究人员预计会有这样的结果。 经适当选择的60岁以下和绝经后10年内的女性进行绝经期激素疗法所获得的益处通常会超过其风险。

然而，目前还不清楚何时是停止激素治疗的适当时间。 北美更年期协会，内分泌学会和美国妇产科学院建议不要仅仅根据年龄因素来终止绝经激素治疗。 女性应该与其医疗保健提供者讨论激素治疗的持续时间，讨论个体的风险和收益以作出治疗决定。

该研究共同作者，Women’s Health Center at Mayo Clinic in Arizona的更年期专家Juliana Kling, M.D.说：“在六十多岁，七十多岁和八十多岁仍然经历更年期症状的女性应该与她们的医生讨论，以寻找一种能解除症状并改善其生活质量的治疗方案 。”

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