الهبات الساخنة الناتجة عن انقطاع الطمث يمكن أن تستمر لفترة أطول مما تعتقدين

سكوتسديل، أريزونا - لم تعد أعراض انقطاع الطمث هي أعراض منتصف العمر بعد الآن، وفقًا للدراسة الجديدة الصادرة عن Mayo Clinic والمنشورة في مجلة جمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشمالية.

جمع الباحثون بياناتهم من حوالي 5000 امرأة. عندما سألوهن عما إذا كن قد عانين من أي أعراض ترتبط عادةً بانقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وقد سجلت نسبة كبيرة وجود هذه الأعراض في سن الستين والسبعين والثمانين.

ويقول الباحث المشارك في الدراسة الدكتور بارو ديفيد، أخصائي انقطاع الطمث في مركز صحة المرأة في Mayo Clinic في أريزونا: "أن عدد النساء في الدراسة اللاتي أبلغن عن الأعراض وطلبن علاج لها يُسلط الضوء على أنه قد توجد حاجة طبية لم يتم الوفاء بها للنساء فوق سن الستين". "ومع زيادة الوعي، يمكن للأطباء تحديد هذه الأعراض المحبطة ومراجعة خيارات العلاج مع النساء، مما قد يؤدي إلى تحسين نوعية الحياة".

وغالبًا ما كانت النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 60 عامًا، واللواتي أبلغن عن أعراض حركية وعائية متوسطة إلى شديدة مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي، من النساء المتزوجات وكن أقل احتمالية لوصف صحتهن بالممتازة. كما كانت النساء اللاتي عانين من انقطاع الطمث الجراحي أو انقطاع الطمث المحرَّض الأكثر في الإبلاغ عن أعراض حركية وعائية بعد سن الستين. وظهر أن الكافيين يزيد من احتمال حدوث الأعراض الحركية الوعائية للنساء فوق سن السبعين.

كما أفادت الدراسة أن النساء اللواتي يلجأن للعلاج بالهرمونات هن أقل احتمالاً للشكوى من أعراض الهبات الساخنة والتعرق الليلي المعتدلة إلى الشديدة. وقد توقع الباحثون ذلك. وتفوق فائدة بدء العلاج بهرمون انقطاع الطمث في النساء اللواتي يتم اختيارهن اختيارًا سليمًا المخاطر التي يتعرض لها النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 60 عامًا وخلال 10 سنوات من فترة انقطاع الطمث.

غير أنه لم يتضح الوقت المناسب لإيقاف الهرمونات. وتُوصي جمعية انقطاع الطمث في أمريكا الشمالية، وجمعية الغدد الصماء، والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بعدم الإيقاف التعسفي لعلاجات هرمون انقطاع الطمث على أساس العمر وحده. حيث يجب على النساء مناقشة مدة العلاج بالهرمونات مع مقدمي خدمة الرعاية الصحية الذين يمكنهم مناقشة المخاطر والمنافع الفردية لاتخاذ قرارات العلاج.

وتفيد الباحثة المشاركة الدكتورة جوليانا كلينج، أخصائية انقطاع الطمث في مركز صحة المرأة في Mayo Clinic بأريزونا: "أنه يجب على النساء في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من العمر، واللواتي لا يزلن يُعانين من أعراض انقطاع الطمث، أن يتحدثن مع أطبائهن لإيجاد خطة علاجية – وإسعافية - يمكنها تحسين نوعية حياتهن".

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