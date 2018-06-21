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2018年6月21日

Mayo Clinic的研究人员发现了一种潜在的可以早期诊断胰腺癌的方法

明尼苏达州罗切斯特 -- 据Mayo Clinic研究人员发表在《胃肠病学杂志》 （Gastroenterology）上的研究结果，被诊断为胰腺癌（pancreatic cancer）的患者在癌症诊断前长达三年的时间里会有血糖升高。

Mayo Clinic胃肠病专家Suresh Chari, M.D.表示：“被诊断出胰腺癌后患者一般会很快去世，其平均存活时间仅为六个月。普遍认为该病在被确诊前的进程也非常迅速，这使得该病在早期被发现几乎是不可能的。然而，我们的研究显示胰腺癌还是有希望在早期（可手术切除阶段）被诊断出来。”

在第一项研究（study）中，研究人员绘制了在胰腺癌确诊的前5年患者的血糖水平。 他们还同时绘制了与胰腺癌患者年龄和性别匹配的对照组患者的血糖水平。这一组的研究结果显示胰腺癌患者在癌症诊断之前的30到36个月血糖会上升。

在另一组包括患者和对照的研究中，研究人员在手术切除癌症前将近600名胰腺癌患者的血糖水平绘制成图。 研究人员在手术切除时将这些患者按照其肿瘤体积分类。Dr. Chari 说：“通过这组研究，我们证明血糖上升与肿瘤体积的增加相称。肿瘤体积很小（体积小于1立方厘米）的患者，其血糖含量低于肿瘤较大的患者。”

在第二项研究（study）中 (也发表于《胃肠病学杂志》 （Gastroenterology）)，Mayo Clinic的研究人员描述了一种风险预测模型，可以用来识别发生胰腺癌的风险会非常高的新发糖尿病患者。 研究人员表示，这一发现非常重要，其可能是一种潜在的早期诊断胰腺癌的新方法。

该模型被称为ENDPAC评分系统，用于识别新发糖尿病患者的一个特殊亚组，其胰腺癌患病风险要高出三十到四十倍。 Dr. Chari说：“在这些患者中，患胰腺癌的风险在百分之四到百分之七之间。 我们相信如果这些发现得到验证，患有高血糖和同时具有高ENDPAC评分的患者应该接受全面的胰腺癌检查。”

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