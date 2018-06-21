نشرة إخبارية

21 يونيو 2018

الباحثون في Mayo Clinic يتوصلون لطريقة للتشخيص المبكر لسرطان البنكرياس

روتشستر، مينيسوتا. - يمكن أن يُعاني المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس من ارتفاع مستويات السكر في الدم حتى ثلاث سنوات قبل تشخيص السرطان، وذلك وفقًا لنتائج دراسة أجراها الباحثون في Mayo Clinic وقاموا بنشرها في مجلة Gastroenterology.

ويقول الدكتور / سوريش شاري، والأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي في Mayo Clinic "إن سرطان البنكرياس يؤدي إلى وفاة المريض بسرعة كبيرة بعد تشخيصه حيث يعيش المريض لمدة ستة أشهر في المتوسط". "وقد كنا نعتقد أيضًا أن مسار المرض قبل التشخيص سريع أيضًا وأن الكشف المبكر غير ممكن. لكن دراستنا باتت تُوفر الأمل في أن سرطان البنكرياس يمكن تشخيصه بالفعل في مرحلة مبكرة عندما يكون قابلاً للإزالة جراحيًا".

وقد رسم الباحثون مستويات السكر في الدم لدى مرضى سرطان البنكرياس الذي يعود إلى خمس سنوات قبل التشخيص في أول دراسة لهم. كما قاموا بعمل تخطيط لمستويات السكر في الدم لمجموعة مقارنة من المرضى الذين كان يتطابق عمرهم وجنسهم مع مرضى سرطان البنكرياس. وفي هذه المجموعة، تمكن الباحثون من إظهار أن مستوى السكر في الدم يرتفع من 30 إلى 36 شهرًا قبل تشخيص مرض السرطان.

وفي مجموعة أخرى من المرضى ومجموعات المقارنة، قام الباحثون بإجراء تخطيط لمستوى السكر في الدم لما يقرب من 600 مريض بسرطان البنكرياس قبل التدخل الجراحي لإزالة الورم. وقد قام الباحثون بجمع هؤلاء المرضى حسب حجم الورم في وقت الاستئصال الجراحي. ويقول الدكتور شاري: "استطعنا في هذه المجموعة أن نُظهر أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يتناسب مع الحجم المتزايد للورم. فالمرضى الذين يعانون من أورام صغيرة جداً (أقل من سنتيمتر مكعب واحد من حيث الحجم) يكون لديهم مستوى أقل من سكر الدم مقارنةً بالمرضى الذين يكون لديهم أورام أكبر".

وفي الدراسة الثانية، والتي تم نشرها أيضًا في مجلة Gastroenterology، يصف الباحثون في Mayo Clinic نموذجًا للتنبؤ بالمخاطر يُحدد المرضى الذين يعانون حديثًا من مرض السكري والذين يتعرضون لخطر كبير للغاية للإصابة بسرطان البنكرياس. ويقول الباحثون أن النتائج مهمة لأنها تمثل طريقة جديدة محتملة لتشخيص سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة.

ويُحدد هذا النموذج، والذي يُطلق عليه درجةENDPAC ، مجموعة فرعية من المرضى المصابين بمرض السكري حديثًا والذين يتعرضون لخطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تتراوح بين ثلاثين وأربعين ضعفًا. ويفيد دكتور شاري: "إن خطر الإصابة بسرطان البنكرياس من بين هؤلاء المرضى يتراوح بين أربعة وسبعة في المئة". "ونعتقد أنه إذا تم التحقق من صحة هذه النتائج، فإن المرضى الذين لديهم ارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع في درجة ENDPAC يجب أن يخضعوا لاختبارات شاملة لسرطان البنكرياس".

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