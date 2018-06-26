نشرة إخبارية

26 يونيو 2018

مستشفى Myongji في كوريا الجنوبية تنضم لشبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network

غويانع، كوريا الجنوبية - أعلنت كل من مستشفىMyongji في كوريا الجنوبية و Mayo Clinic أن مستشفى Myongjiقد انضمت إلى شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network.

وتعتبر مستشفى Myongji هي أول مستشفى في كوريا الجنوبية تنضم إلى الشبكة، والتي تعتبر بمثابة مجموعة مختارة من أنظمة الرعاية الصحية المستقلة التي لديها القدرة على الوصول الخاص إلى معرفة Mayo Clinic وخبراتها لتقديم خدمة أفضل لمرضاها ومجتمعاتها.

وعلى الرغم من هذه العلاقة الرسمية مع Mayo Clinic، فيمكن لمزودي خدمات مستشفى Myongji الوصول إلى الموارد السريرية التي تُعزز من إمكانية التعاون وتُعزز كذلك من مستوى الرعاية المقدمة محليًا، مثل:

اسأل خبراء مايو (AskMayoExpert)

الاطلاع على معلومات Mayo Clinic الدقيقة عن إرشادات الرعاية الصحية وتوصيات العلاج والمعلومات المرجعية الطبية في نقطة الرعاية.

الاستشارة الإلكترونية (eConsults)

الحصول على الاستشارة الإلكترونية من المتخصصين العاملين لدى Mayo Clinic بشأن الأسئلة المتعلقة برعاية المرضى.

المجالس الإلكترونية (eBoards)

التفاعل مع فريق متعدد التخصصات من المتخصصين العاملين في Mayo Clinic وأعضاء شبكة الرعاية الصحية من خلال مؤتمرات الفيديو المباشرة لمراجعة ومناقشة كيفية إدارة الحالات المعقدة.

استشارات الرعاية الصحية

معرفة المزيد عن خبرات Mayo Clinic والتواصل مع خبرائها الفنيين لتحقيق الأهداف السريرية والتشغيلية والتجارية للمستشفى.

كما سيتاح لموظفي مستشفى Myongji إمكانية الوصول إلى فرص التطوير المهني، بما في ذلك الحلقات الدراسية الطبية الكبرى والندوات وبرامج التعليم الطبي المستمر. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الموظفون من الوصول إلى مكتبة Mayo Clinic الخاصة بمواد تثقيف وتعليم المرضى.

وقد طورت Mayo Clinic أول مجموعة متكاملة ومتعددة التخصصات والتي تمارس عملها منذ أكثر من 150 عامًا. واليوم، تعتبر Mayo Clinic هي أكبر مجموعة غير ربحية في العالم، تخدم حوالي 1.3 مليون مريض سنويًا. ويعمل مقدمو خدمات Mayo Clinic من كل تخصص للنهوض بالمعرفة الطبية من خلال البحث والتعليم وتطبيق تلك المعرفة على الرعاية الطبية.

ويقول د. وانج جون لي، الحاصل على درجة الدكتوراه، والرئيس التنفيذي لمستشفى Myongji ورئيس مجلس إداراتها: "لقد أصبحنا عضوًا في شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network من خلال إثبات التزامنا بالرعاية الجيدة واهتمامنا بالخدمات الطبية التي تتمحور حول المريض." "وتعكس رسالتنا تركيزًا مشتركًا لتلبية احتياجات المريض أولاً. إن الجمع بين معرفة وخبرة Mayo Clinic وبين رعاية خبراء مستشفى Myongji سوف يُعزز من قدرتنا على تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمرضانا."

وتُجري Mayo Clinic تقييمًا شاملًا لأعضاء شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network لضمان مشاركة كلا المؤسستين لنفس النهج والالتزام والرسالة بهدف تحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال الرعاية الطبية عالية الجودة والمستندة إلى البيانات والأدلة.

ويُضيف د. ديفيد هايز، المدير الطبي لشبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network، قائلاً: "يسرنا أن نُرحب بمستشفى Myongji وانضمامها لشبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network". "تدرك كل من مستشفى Myongji و Mayo Clinic أهمية تقديم الرعاية المتكاملة والبحث والتعليم، وقيمة تقديم ذلك للمرضى. ونحن نتطلع للتعاون مع مستشفى Myongji كي تقدم أفضل رعاية لمرضاها".

وتظل مستشفى Myongji وأعضاء آخرين في شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network مستقلين ولكنهم يشاركون Mayo Clinic في التزامها بتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية. وقد تأسست شبكة الرعاية الصحية Mayo Clinic Care Network في عام 2011، وتضم أكثر من 40 مستشفى عضو في الولايات المتحدة والصين والمكسيك والفلبين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

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حول مستشفى Myongji

تأسست مستشفى Myongji في عام 1987 بهدف خدمة الإنسانية من خلال تقديم التقنيات الطبية وتستمر في إيمانها بتحقيق مستقبل خالٍ من المرض. وتتولى مستشفى Myongji ريادة الخدمات الطبية المتقدمة من خلال فريقها الطبي الممتاز ونظامها الطبي عالي التقنية. وعلاوةً على ذلك، تساهم مستشفى Myongji في تحسين الصحة الوطنية من خلال العلاج الطبي عال المستوى، والبحوث الطبية ذات التقنية العالية، وتدريب الموارد الطبية المتميزة بتحدٍ متواصل وشغف مستمر في العمل. اعرف المزيد عن مستشفى Myongji.

حول Mayo Clinic

Mayo Clinic هي منظمة غير ربحية ملتزمة بالممارسات السريرية والتعليم والبحوث، وبتوفير رعاية شاملة ناجمة عن خبرة لكل من يحتاج الشفاء. اعرف المزيد عن Mayo Clinic. زيارة شبكة أخبار Mayo Clinic.

جهة الاتصال الإعلامية:

جي يونغ كيم، قسم التخطيط الاستراتيجي بمستشفى Myongji، 82-31-810-5034، elliekim132@gmail.com