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2018年6月26日

韩国Myongji医院加入Mayo Clinic Care Network

韩国, 高阳市 – 韩国Myongji医院（Myongji Hospital）和Mayo Clinic共同宣布Myongji医院正式加入Mayo Clinic Care Network。

Myongji医院是韩国第一家加入该网络的医院，该网络包括一组独立的医疗保健系统，其通过以与Mayo Clinic的专业知识和专家经验相结合来更好地为患者和社区服务。

通过与Mayo Clinic的正式合作关系，Myongji医院的医疗服务提供者可以获得其临床资源来促进协作和加强为本地患者提供的护理服务，例如：

询问Mayo专家

在本地护理地点查阅经Mayo Clinic审查的医疗护理指南，治疗建议以及医疗参考信息。

电子咨询

与Mayo Clinic的专家就病人医疗护理问题进行电子咨询。

电子小组会议

通过现场视频会议与由Mayo Clinic专家和医疗网络成员组成的多学科小组进行交流，以审查和讨论复杂案例。

卫生保健咨询

了解Mayo Clinic的经验并询问其各问题的专家，以实现该组织的临床，运营和业务目标。

Myongji Hospital的工作人员也将获得专业发展机会，包括病例研讨会诊，讨论会和继续医学教育计划。 此外，工作人员将可以访问Mayo Clinic的患者教育资料库。

Mayo Clinic在150多年前开发了第一个综合性的多专业的团体实践。 今天，Mayo Clinic是全球最大的非营利组织实践，每年为约130万患者提供服务。 Mayo Clinic每个专业的医疗服务提供者通过研究和教育提高医学知识，并将这些知识应用于医疗保健。

Myongji医院首席执行官兼董事长Wang-Jun Lee, M.D., Ph.D. 表示：“我们已正式成为Mayo Clinic Care Network的成员，这证明了我们对优质护理的承诺，以及以患者为中心的医疗服务奉献精神。 我们的使命反映了共同的服务重点，首先要考虑患者的需求。 将Mayo Clinic的知识和经验与Myongji医院的专家护理相结合，将进一步提高我们为患者提供的高质量医疗服务。”

Mayo Clinic对潜在的Mayo Clinic Care Network成员进行了全面评估，以确保Mayo Clinic与成员机构能拥有共同的理念，承诺和使命，并通过高质量的数据驱动的以证据为基础的医疗护理来提高医疗服务质量。

Mayo Clinic Care Network 医疗总监David Hayes, M.D. 表示：“我们高兴地欢迎Myongji医院加入Mayo Clinic Care Network。Myongji医院和Mayo Clinic都深刻了解提供综合性护理，研究和教育的重要性，以及该服务对于患者的价值。 我们非常期待与Myongji医院的合作，他们能为病人提供最好的医疗护理。”

Myongji医院和Mayo Clinic Care Network的其他成员都保持独立，但与Mayo共同遵循不断改善医疗保健服务的承诺。 Mayo Clinic Care Network于2011年启动，由美国，中国，墨西哥，菲律宾，沙特阿拉伯，新加坡和阿拉伯联合酋长国的40多个成员组织组成。

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关于Myongji医院

Myongji医院成立于1987年，其目标是通过先进的医疗技术来服务人类，并对未来人类能消灭所有疾病充满信心。Myongji医院通过其优秀的医疗团队和高科技医疗系统引领先进的医疗服务。 此外，Myongji医院以其不懈的挑战精神和激情，通过高水平的医疗服务，高科技的医学研究以及培养优秀的医疗人才资源，为提高国民健康做出贡献。 了解更多关于Myongji医院的信息（Learn more about Myongji Hospital.）。

关于Mayo Clinic Mayo Clinic是一家致力于临床实践，教育和研究的非营利组织，为需要诊治的每个人提供所需的专业和全面的健康服务。Learn more about Mayo Clinic. Visit the Mayo Clinic News Network.

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