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2018年7月9日

临床前研究显示Senolytics能改善健康，延长寿命

明尼苏达州罗切斯特 -- 衰老（senescent）或功能失调细胞的存在会使幼鼠加速衰老，另一方面， 在老年小鼠中使用Senolytics药物来去除这些坏细胞可以改善健康并延长寿命。 Mayo Clinic的研究人员和合作者的这些发现为这一衰老研究领域的发展奠定了基础。 该研究结果发表在《自然 医学》杂志上（Nature Medicine）。

Mayo Clinic老年病学研究员，Mayo Clinic的 Kogod Center on Aging的负责人James Kirkland, M.D., Ph.D., （Dr. Kirkland是本文的资深作者）表示：“我们可以肯定地说，衰老细胞会导致幼鼠出现健康问题，包括导致身体功能障碍和降低存活率，而使用senolytics可以明显改善许多自然衰老的动物的健康和寿命。”

Mayo Clinic诊所发现了第一种senolytic药物，这是一些能清除体内衰老细胞的化合物。 本研究中使用的senolytics为达沙替尼（可以促进癌细胞死亡）和槲皮素（一种在苹果和其它食物中发现的抗氧化剂）的鸡尾酒（混合物）。 实际上，senolytics通过使衰老细胞“自我毁灭”而起作用，它不会损害附近和身体其它部位的健康细胞。

该研究是如何进行的

研究人员将衰老细胞移植到幼鼠和一群自然衰老的中年小鼠体内。 仅移植少量的衰老细胞就足以使小鼠变得虚弱并降低其存活率。与幼鼠相比，年龄大的小鼠需要更少的衰老细胞就会出现前述现象， 而与瘦鼠相比，经高脂肪喂养的小鼠也需要更少的衰老细胞就会出现前述现象。这意味着肥胖会加剧衰老作用。使用senolytics处理这些接受衰老细胞移植的小鼠能够防止或逆转前述现象。

在大致相当于人类80岁的自然老化的小鼠中使用上述senolytic鸡尾酒口服治疗改善了小鼠的身体功能。 小鼠能够更好地在跑步机上跑步并保持更强的握力，而且其日常活动也有所增加。与该品系小鼠的标准相比，这些接受治疗的小鼠的剩余寿命延长了36％。 而该寿命的延长并不是以接近寿命终点时的长期身体虚弱为代价的。同时， 作为一个整体与年龄相关的疾病导致的死亡被推迟，而死亡通常是由于年老而不是某一种年龄相关疾病（例如癌症）而导致的。 此外，在直接从手术室取出的脂肪样品中，senolytics在48小时内就杀死了人类衰老细胞。

在人类中的应用

研究人员警告说，除非这些senolytic药物的安全性和有效性在临床试验中得到证实，否则其不应该被人服用。 他们表示，如果这些药物在临床试验中显示安全和有效，那么senolytic药物可以帮助缓解老年人的身体功能障碍和虚弱，同时能提高其生命晚期的独立性。

这项研究的合作者来自纽卡斯尔大学，英国纽卡斯尔; 印第安纳大学布鲁明顿分校，印第安纳州布卢明顿; 阿拉巴马大学伯明翰分校，阿拉巴马州伯明翰; 德克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心，得克萨斯州圣安东尼奥；南德克萨斯州退伍军人医疗保健系统，圣安东尼奥; 斯克里普斯研究所，佛罗里达州朱庇特; 康涅狄格大学衰老研究中心，康涅狄格州康明顿。

该研究得到了美国国立卫生研究院，Connor集团，Robert J.和Theresa W. Ryan，格伦/美国老龄化研究联合会以及Ted Nash长寿和Noaber基金会的多项资助。某些研究人员对这项研究的结果有经济利益，Mayo Clinic拥有senolytic药物的专利。 详细信息和完整的作者名单将在纸张出版物上提供。

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